Tendiamo spesso a gettar via la buccia di frutta e verdura senza renderci conto che ci sono un’infinità di modi per riutilizzarla. E oggi vogliamo proporvene uno davvero interessante. Si tratta di una ricetta creata con le bucce di cetriolo. La scorza di questo ortaggio, infatti, contiene diverse vitamine che non possono che far bene al nostro organismo! Dunque, ora che lo sappiamo non butteremo mai più nella spazzatura la buccia di questo ortaggio!

Quali sono le proprietà della buccia del cetriolo?

La buccia di cetriolo è ricca di fibre e minerali. Un esempio? La silice, sostanza fondamentale per il benessere di unghie e capelli. Inoltre, la scorza di questo ortaggio contiene una grande quantità di magnesio, di potassio e di manganese, importantissimi per la salute delle ossa e del cuore. Per non parlare poi della vitamina K, fondamentale per l’organismo!

Perciò, ora che lo sappiamo non butteremo mai più nella spazzatura la buccia di questo ortaggio!

La ricetta

Per cucinare le bucce di cetriolo alla Wakame, questi sono gli ingredienti:

100 gr di bucce del cetriolo

acqua

sale grosso

succo di limone

peperoncino

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere

sale aromatizzato

1 spicchio d’aglio

aceto di mele

olio di semi

Mettiamo sul fuoco una pentola con dell’acqua e del sale grosso e, dopo qualche secondo, aggiungiamo il succo di mezzo limone. Quando l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione, versiamo le bucce di cetriolo tagliate a piccole strisce e lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Ora togliamole dalla pentola e lasciamole raffreddare su del ghiaccio. Intanto prendiamo una padella con dell’olio e mettiamola sul fornello con fiamma lenta con lo spicchio d’aglio. Dopo circa 2 minuti prendiamo il condimento e mettiamolo in un recipiente con del peperoncino, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, aceto di mele, sale speziato e pepe nero. E, dopo aver mescolato, uniamo anche le bucce di cetriolo, continuando a mischiare gli ingredienti. E ora siamo pronti a servirlo!

