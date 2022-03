Con l’arrivo della primavera si fanno dei lavori in giardino e si provvede anche alla preparazione dell’orto per poter usufruire tutta l’estate e per l’autunno di prodotti freschi e genuini. Ora che è giunto il momento di preparare l’orto, dobbiamo però fare anche delle scelte.

Chi è alle prime armi si chiederà se è meglio trapiantare oppure seminare, ma in realtà non c’è un metodo migliore dell’altro, perché ognuno ha i suoi pro e i contro.

Non è possibile dare una risposta univoca e la scelta va fatta a seconda delle condizioni. Infatti, la decisione dipende dal tempo che la persona può dedicare e che ha a disposizione e dallo spazio di cui può usufruire.

Gli aspetti positivi delle piantine da orto

Acquistare le piantine per l’orto ci porta a risparmiare un bel po’ di tempo, perché non dovremo fare altro che trapiantarle nel terreno.

Le piantine acquistate sembrano essere più resistenti alle malattie ed agli attacchi dei batteri, perché le aziende che le producono negli anni selezionano le sementi migliori.

Quelli negativi

Il primo aspetto negativo è che le piantine costano di più rispetto alle sementi.

Quelle più piccole sono vendute in confezioni da 4 o 6 pezzi, le più grandi costano in media 1 euro ciascuna.

Nei vivai possiamo acquistare anche le piantine innestate, ma hanno un costo di 3 o 4 euro ciascuna.

Poi le piantine, a differenza delle bustine di semi che possiamo trovare nei supermercati, sono in vendita solo nei vivai o nei negozi specializzati.

Ora che è giunto il momento di preparare l’orto è meglio acquistare i semi oppure le piantine già pronte?

Gli aspetti positivi dei semi

Acquistare i semi è economicamente più vantaggioso, perché ogni bustina costa solo 1 euro e all’interno, di semi ce ne sono tanti.

Facendo crescere una piantina dal seme abbiamo la sicurezza che questa sia biologica, perché non trattata con prodotti chimici.

Gli aspetti negativi

Se cominciamo con i semi dovremo avere a disposizione più tempo da dedicare alla crescita delle piantine. Le piantine appena nate sono delicate e più fragili, rispetto a quelle acquistate nei vivai. Hanno bisogno di essere controllate spesso, perché sono facilmente attaccabili dai parassiti.

Dobbiamo prestare attenzione alle temperature, non deve esserci troppo caldo e nemmeno troppo freddo. Quindi, per una buona riuscita della semina è necessario trovare una posizione giusta per il semenzaio o la serra.