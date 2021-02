Ottime notizie per chi sta cercando lavoro nel settore farmaceutico. Nonostante la crisi economica generata dalla pandemia, il settore farmaceutico al momento risulta essere uno dei più dinamici dell’intero sistema economico. GSK (GlaxoSmithKline plc), nota società farmaceutica britannica operante anche in Italia, è alla ricerca di diversi profili. Dunque, vi sono ottime opportunità di lavoro in questa importante azienda farmaceutica. Vediamole nel dettaglio.

I profili richiesti

GSK in Italia ha il suo quartier generale a Verona. Tuttavia possiede una serie di impianti sparsi su tutto il territorio nazionale. Parma, Siena, San Polo di Torrile, Baranzate. Nonchè altre sedi. Questo si traduce in buone possibilità di lavoro per molte persone. Nella lista seguente scopriamo quali sono i principali profili ricercati dal colosso farmaceutico.

Area Manager Informazione Medica – Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, e Sicilia;

Associate Director, Biologics QA – Parma;

Associate Scientist (Maternity Replacement) – Siena;

Biomarkers Field Project Manager;

Clinical Research and Development Lead – Siena;

Delegate – Global Regulatory Lead – Siena;

Expert Field Specialist – Brescia;

Expert In Molecular Biology And Expression Systems Development – Siena;

GVGH Study Delivery Lead (Maternity Replacement) – Siena;

L- MSAT Continuous Improvement Statistician – Siena;

Manager, Biologics QA – Parma;

Medical Advisor Onco-Hematology – Verona;

MSL, Medical Scientific Liaison Hematology – Campania, Basilicata, Molise e Sardegna, Nord Ovest;

Operatore Reparto Liquidi Iniettabili – Parma;

Product Specialist Oncology – Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata;

QA Category Manager (Maternity replacement) – Baranzate (Milano);

QA MSAT Lead – Siena;

Quality Operations Manager – Baranzate (Milano);

Senior Data Standards Manager – Siena;

Senior Expert In Molecular Biology And Expression Systems Development – Siena;

Senior Manager – Artificial Intelligence/ Machine Learning Lead Scientist – Siena;

Senior Statistician – Siena;

Specialist Hematology – Lombardia Ovest ed Est, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Basilicata, Sicilia, Toscana e Calabria, Campania, Marche, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Triveneto;

Specialist Representative – Lazio;

Supplier Quality Auditor – Aprilia (Latina);

Trade Marketing Specialist Pharmacy – Baranzate (Milano).

Come presentare la candidatura

Chi fosse interessato a cercare opportunità di lavoro in questa importante azienda farmaceutica può consultare la sezione “lavora con noi” del sito. Qui è possibile compilare la form. Con i propri dati anagrafici. E quindi inserire il curriculum vitae.

