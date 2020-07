Opportunità di investimento nell’economia pandemica. Nel bel mezzo della prigionia della pandemia, e di fronte ai pericoli per la loro vita e per l’occupazione, gli investitori hanno assunto un atteggiamento più introspettivo. I più hanno riscoperto il piacere della famiglia, il significato di avere un senso di sicurezza, e il valore della salute. Ora, dopo la fase di lockdown, ma ancora alle prese con il Covid-19, gli investitori si ritrovano in un mondo nuovo, che potrebbe essere cambiato per sempre. Contemporaneamente, la pandemia ha influenzato il modo in cui gli investitori considerano la loro liquidità. Sette su dieci sono stati influenzati dalla costrizione monetaria e dall’instabilità del mercato. Ben un quarto in modo fondamentale. I dati che riportiamo provengono dall’UBS Investors Watch di luglio.

I giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati colpiti in modo specifico dal punto di vista monetario. Sia come sia, nonostante una serie di preoccupazioni, i Millennial sono determinati a fare la differenza per il bene comune. Un terzo ha ampliato il proprio aiuto monetario ai parenti afflitti da Covid-19. Numerosi si dichiarano interessati agli investimenti sostenibili e ad azioni filantropiche.

Guardando al futuro, gli investitori sentono universalmente un misto di esitazione e di aspettative. Otto su dieci vedono sia il pericolo nelle condizioni attuali che un’opportunità. La vulnerabilità è alla base di un’accresciuta richiesta di consulenza. Tra gli investitori con un consulente, ad esempio, ancora otto su dieci richiedono più assistenza del solito. Con la pandemia non ancora passata, gli investitori stanno esplorando un mondo cambiato. La maggior parte di loro scoprirà la propria strada con esigenze chiare, affidandosi a consulenti fidati e procederà con gratitudine verso le cose più significative della vita quotidiana.

Le ripercussioni sulla situazione finanziaria degli investitori

Il Covid-19 ha avuto ripercussioni sulla situazione finanziaria degli investitori. Sette investitori su dieci a livello globale hanno risentito in qualche modo delle conseguenze della contrazione economica e della volatilità dei mercati causate dal Covid-19. Un quarto degli investitori ha subito un impatto importante, soprattutto in America Latina e in Asia. Gli investitori restano preoccupati dal protrarsi dell’incertezza. Quasi sette investitori su dieci affermano che la pandemia ha inciso sul modo di pensare al proprio denaro.

Di fronte a un clima di incertezza economica prolungata, gli investitori si trovano a fare i conti con una serie di preoccupazioni finanziarie. Nel breve periodo, più della metà teme di non avere liquidità sufficiente per affrontare una nuova pandemia. Più a lungo termine, due su tre si ritrovano con risparmi per la pensione erosi. In un’ottica di successione, più della metà ha paura di lasciare in eredità un patrimonio inferiore a quello che avrebbe potuto in tempi precedenti alla pandemia.

Gli investitori ritengono che il Covid-19 abbia creato rischi, ma anche opportunità. Alla luce delle perdite subite durante la pandemia, otto investitori su dieci sono preoccupati dall’ipotesi di un nuovo declino dei mercati prima della fine dell’emergenza. Allo stesso tempo, tuttavia, la stessa percentuale ritiene che il contesto attuale crei anche delle opportunità. Gli investitori, di conseguenza, richiedono più consulenza. E si rivolgono più del solito ai consulenti finanziari per gestire i rischi e le opportunità nel contesto post Covid-19. Un buon 4/5 degli investitori che si avvale di un consulente finanziario richiede più assistenza del solito. La ricerca di consulenza è più forte in America Latina e in Asia, regioni con i più alti livelli sia di paura sia di opportunismo.