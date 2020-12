Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mercati azionari incerti, che a questo punto potrebbero anche aver segnato un massimo importante. Non è ancora detto ma in questi giorni probabilmente si avrà un’attendibile risposta in merito. Frattanto la nostra attenzione è posta su alcuni strumenti finanziari che tendono alla direzionalità e potrebbero continuare a farlo per un certo tempo.

Segnaliamo un’interessante opportunità di guadagno puntando sul rialzo del dollaro australiano. Quali sono i motivi e quali potrebbero essere le prospettive?

Il cambio ha chiuso la scorsa giornata di contrattazione a 0,9586. Nel momento in cui scriviamo le quotazioni sono a 0,9615 +0,21%.

Da inizio anno è stato segnato il minimo a 0,8070 ed il massimo a 0,9697. Cosa attendere da ora in poi? Quali sono i livelli da monitorare per i prossimi giorni e le prossime settimane?

Dopo la forte escursione al ribasso nei primi mesi dell’anno, la successiva reazione è andata a formare degli swing rialzisti di medio lungo termine. I pattern in corso sono propedeutici probabilmente a forti rialzi non solo di breve ma anche di medio lungo termine.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il nostro consiglio operativo è di sfruttare i prezzi attuali per ingressi di breve e medio lungo termine. Lo stop loss va messo a 0,9246 con primo target a 1,0245 da raggiungere in 1/3 mesi e poi 1,0784 per/entro i successivi 12/18 mesi.

Siamo andati ad analizzare la barra annuale e ci sembra di ripartenza di lungo termine. Un’idea potrebbe essere quella di entrare in acquisto ora e mantenere in ottica di diversificazione questa posizione per alcuni anni. Non neghiamo che dai minimi dell’anno possa essere iniziato un percorso a step fino al raggiungimento del massimo toccato nell’anno 1984 a 1,2299.

Come al solito si procederà per step.

Come si può sfruttare questa previsione?

I cambi valutari possono essere tradati con i futures ma anche con CFD o ETF