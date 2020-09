Dopo tanti alti e bassi legati all’andamento della pandemia e alle notizie sulle novità riguardanti i test sierologici, sul Ftse Mib si sta creando nuovamente un’ opportunità di acquisto nel settore farmaceutico.

Sebbene ci sia stata la notizia della battuta di arresto nella sperimentazione del vaccino in fase di sperimentazione da parte di Astrazeneca, infatti, Diasorin non ne ha subito il contraccolpo. Qualcuno potrebbe pensare che sia normale visto che il vaccino potrebbe ridurre l’importanza dello screening mediante test sierologici. Questo è vero, ma come evidenziato dal’ad di Diasorin anche con la disponibilità del vaccino i test sierologici non verranno messi da parte. Avranno un ruolo molto importante, infatti, sull’efficacia del vaccino stesso e dei suoi effetti collaterali.

Dal punto di vista degli analisti Diasorin ha un consenso medio Underperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 3% circa. Perché, allora, parliamo di opportunità di acquisto nel settore farmaceutico?

La parola all’analisi grafica e previsionale

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 9 settembre in rialzo rispetto alla seduta precedente del 5,54%, chiudendo a quota 152,3 euro.

Time frame giornaliero

L’esplosione rialzista accompagnata da un’esplosione dei volumi potrebbe aver segnato l’inizio di una nuova fase rialzista per Diasorin. Come si vede al grafico, infatti, ormai non ci sono più ostacoli lungo il cammino rialzista che porta in area 156,82 euro. Una chiusura giornaliera sopra questo livello aprirebbe le porte a un allungo rialzista verso area173 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 190 euro (III obiettivo di prezzo).

Si ritornerebbe al ribasso solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 146,66 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma manca poco per un’inversione. Basterebbe, infatti, una chiusura settimanale superiore a 159,91 euro per far girare la tendenza al rialzo.

In caso contrario la discesa continuerebbe verso il I obiettivo di prezzo in area 124 euro e a seguire gli altri obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza in corso è ribassista, ma potremmo essere vicini a una svolta. Come si vede dal grafico. infatti, già agosto aveva mostrato una tenuta del supporto in area 151,75 euro (II obiettivo di prezzo). Se anche settembre dovesse chiudere sopra questo livello, dopo una rottura temporanea durante il mese, allora potremmo assistere a una forte ripresa del rialzo vero i massimi annuali.

In caso contrario le quotazioni andrebbero a toccare il III obiettivo di prezzo in area 122,74 euro.

Approfondimento

Vaccino coronavirus, quanto costerà una dose contro il Covid-19