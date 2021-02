Nonostante il perdurare della pandemia, le opportunità legate ai giovani e al lavoro restano presenti sul territorio.

Un’interessante opportunità è dedicata ai giovani studenti universitari e ai neolaureati.

L’IFAD, ovvero il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo che ha sede a Roma propone, anche per il 2021, un programma di tirocini retribuiti.

Il programma

Tale iniziativa vede lo svolgimento di tirocini della durata di 6 mesi ciascuno. Un buon metodo, secondo gli organizzatori, per promuovere una migliore comprensione delle Nazioni Unite e l’IFAD e sulle attività svolte in tutto il mondo. I giovani selezionati, infatti, grazie alla guida di un tutor IFAD, potranno toccare con mano l’operato dell’organizzazione e saranno indirizzati nello svolgimento di compiti rilevanti per i loro studi.

Opportunità da cogliere al volo per tutti i giovani in cerca di attività retribuite. Requisiti

I tirocini verranno svolti a Roma, presso l’Agenzia delle Nazioni Unite e per candidarsi bisogna:

a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

b) essere studenti universitari e aver già completato due anni di studio, oppure aver conseguito la laurea triennale o specialistica da non più di 12 mesi;

c) aver frequentato o frequentare un corso di studi in materie attinenti al lavoro svolto da IFAD;

d) ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altra lingue ufficiali dell’IFAD costituirà un titolo preferenziale;

e) non avere più di 30 anni.

Modalità di partecipazione e retribuzione

Previsti per i partecipanti una retribuzione mensile e un’indennità di viaggio e alloggio.

Per fare richiesta di adesione al progetto sarà necessario candidarsi online direttamente dal sito ufficiale che può essere consultabile cliccando qui.

Non ci sono termini di scadenza. Sarà possibile candidarsi tutto l’anno, salvo nuove disposizioni causate dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

Se “Opportunità da cogliere al volo per tutti i giovani in cerca di attività retribuite” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “577,25 euro al mese per chi accederà a questi tirocini retribuiti, ecco tutto ciò che bisogna sapere”.