Opportunità convincenti nel mezzo della crisi. Ci sono? Ci potrebbero essere, almeno in un futuro prossimo? Sicuramente ci sono, ma bisogna guardarsi intorno con attenzione.

Questo è il più grande shock economico della nostra vita. Abbiamo già visto infrangere una buona parte di record, purtroppo. Il crollo più veloce di sempre, il più grande stimolo e le maggiori perdite sul mercato del lavoro. I mercati sono entrati in questo crollo quasi da esaltati, scambiando su valutazioni molto alte. Solo in tre periodi le valutazioni sono state così elevate: 1929, 2000 e 2020. Ma soprattutto, in tutte queste crisi, c’è sempre stato un effetto domino. Quindi, in questa crisi, dobbiamo pensare a quali saranno le conseguenze e le seconde ondate. Ciò è particolarmente vero per le società che si sono quotate di recente, e che non hanno ancora registrato utili.

Le implicazioni di questa situazione hanno una lunga strada da percorrere, e sono tutto meno che chiare.

Questo tipo di shock porta sempre un sacco di opportunità. La cosa fondamentale è che bisogna essere in grado di coglierle. Per questo motivo è necessario avere un portafoglio ben diversificato, in grado di cogliere il miglior valore in Italia, o a livello globale. Ma anche di avere la flessibilità di detenere un po’ di liquidità per difendere il portafoglio.

Gli investimenti a valore aggiunto, a lungo termine, hanno mostrato una propensione ad aggiungere valore nel lungo periodo. Come nella Grande Crisi Finanziaria, i titoli value nel settore finanziario, energetico e delle risorse sono stati i più sensibili al crollo. Ma, una volta che i mercati hanno toccato il fondo nel marzo 2009, i titoli value hanno fortemente sovraperformato.

Questo è stato il risultato della loro forte ripresa da livelli pessimi, e dei benefici della ripresa ciclica. Condividiamo le stesse prospettive di allora. In un’ottica di lungo periodo, riteniamo che le nuove posizioni da assumere, e quelle esistenti potenzialmente incrementate, debbano essere state tutte in società di alta qualità che operano a valutazioni scontate. Un approccio qualitativo e di valore, unito a flessibilità della strategia d’investimento concordata col proprio consulente, permetterà di sovraperformare. E permetterà di farlo non solo con il calo dei mercati, ma anche con la loro crescita, mantenendo comunque un portafoglio orientato al valore.

Il bilancio delle aziende è critico in tempi di stress del mercato. Questo è stato evidente nelle aziende migliori, poiché i loro solidi bilanci hanno fornito una certa protezione al ribasso durante la parte iniziale della vendita. Poiché i mercati sono scesi a marzo, bisognava identificare e valutare le società esposte ai rischi a seguito di COVID-19, ed eliminarle dal portafoglio, o ridurle significativamente come esposizione. Per esempio, bisognava fare questo con le società di navigazione crocieristica, con le compagnie aeree, i titoli azionari della ristorazione e dell’Hotellerie, le agenzie di viaggi ed il settore turismo tout-court. Riteniamo che vi sia un’elevata correlazione tra gli eventi macroeconomici e l’impatto sulle banche. Quindi, senza eliminarle, bisognava ridurre le posizioni in questo settore, partendo dai titoli più in positivo (come si dovrebbe sempre fare).

E se avevate liquidità, questa era da impiegare proprio durante la crisi.

E in quelle società che avevano valutazioni scontate a causa della volatilità del mercato. Alcune di esse hanno negoziato anche a sconti del 40% – 50%. Queste società sono aziende di alta qualità con livelli di indebitamento conservativi, una gestione solida e ricavi ricorrenti. Qualche nome che abbiamo suggerito, a livello globale?

Persimmon nel Regno Unito, dove erano ottime occasioni anche National Grid, Tesco, Unilever e Reckitt-Benckiser. In Australia, Macquarie Group a livello bancario e Crown Resorts a livello alberghiero avevano, e hanno, valutazioni molto interessanti. In America, tralasciando i titoli tech, che hanno fatto balzi da giganti, suggeriamo di puntare sui titoli industriali, che saranno la base della ripresa. Se si hanno i nervi ben saldi, Boeing è il titolo giusto, così come quelli del settore difesa e spazio.