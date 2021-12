Falsa partenza per le Borse europee. I mercati azionari chiudono la prima seduta della settimana in calo condizionati anche dalla partenza in ribasso di Wall Street. Eppure gli indici europei avevano iniziato le contrattazioni in rialzo. In avvio di seduta i principali listini erano positivi. Poi col passare delle ore è subentrata una certa debolezza che ha fiaccato il rialzo e lo ha trasformato in calo. L’avvio negativo della Borsa americana ha accelerato la discesa.

Tutti i principali listini in Europa alla fine della seduta hanno finito per chiudere in terreno negativo. La Borsa tedesca ha limitato i danni chiudendo praticamente invariata. La Borsa di Parigi ha chiuso in calo dello 0,7% e Londra ha accusato un calo vicino allo 0,9%. L’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in calo dello 0,4%.

Omicron stoppa le Borse e Piazza Affari arretra ma su un titolo piove una cascata di denaro

La differenza di prestazione tra la Borsa di Londra e quella di Francoforte suggerisce uno dei motivi che ha spinto gli operatori alla prudenza. In Germania il tasso settimanale dei contagiati da Covid è sceso di circa il 15%, mentre in Gran Bretagna stanno crescendo gli infetti. Questa situazione potrebbe spingere il Governo ad assumere nuove misure restrittive per le feste natalizie, con una ricaduta negativa sul business legato alle feste.

Il timore dell’inflazione che potrebbe spingere le banche centrali ad aumenti anticipati dei tassi d’interesse è l’altro motivo che ha frenato le Borse. Mercoledì si riunirà il FOMC, il comitato della FED. Gli operatori si attendono che da quella riunione possa uscire la strategia della Federale Reserve per il 2022. In attesa della decisione della FED gli operatori preferiscono aspettare a comprare. Anche le tensioni tra Russia e Ucraina, che per altro spingono in alto il prezzo del gas naturale, sono un fattore di disturbo per il mercato.

Giornata deludente anche per Piazza Affari ma non per questo titolo

In questo scenario Piazza Affari ha chiuso in calo in scia alle altre Borse europee.

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato la seduta perdendo lo 0,6%. I prezzi hanno chiuso a 26.551 punti. Solo 11 titoli tra i maggiori 40 per capitalizzazione hanno chiuso in rialzo. Il migliore è stato Recordati con un guadagno dell’1,4%. Anche Diasorin ha chiuso in rialzo dello 0,4%. L’andamento positivo dei due principali titoli farmaceutici del listino dimostra come gli operatori siano attenti ai contagi in Europa. Omicron stoppa le Borse e Piazza Affari arretra ma su un titolo piove una cascata di denaro e i prezzi salgono di quasi il 30%. Piovan ha realizzato un guadagno del 29% grazie ad un’operazione societaria piaciuta al mercato. L’azione ha terminato la seduta a 11 euro ai massimi di sempre.

