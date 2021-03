Ombretto rosa e verde per un make-up super groovy

Il mondo della bellezza, nonostante la pandemia, ha deciso di andare avanti creando nuove tendenze e rievocando quelle vecchie. Sono magnifiche e potenti quelle degli anni Ottanta, sia nei colori che negli stili.

Ma per tipologia e formulazione, i prodotti di oggi sono a un livello più alto. Il trucco occhi per la primavera 2021 vede, dunque, tornare colori audaci e luminosi per gli ombretti, sia in polvere che in crema. Ecco come creare un make-up super groovy con ombretto rosa e verde. Con l’aiuto degli Esperti consultati da Noi del Team Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Make-up rosa e verde, il “super groovy” che sta bene a tutte

Gli ombretti pastello in crema sono senza dubbio uno dei must di stagione, perfetti per realizzare make-up romantici e glamour. I colori da utilizzare maggiormente sono l’azzurro, il verde acqua, il rosa e il lilla. Ma tornano anche il grigio e giallo.

Il più gettonato sarà comunque il make-up rosa e verde, il “super groovy” che sta bene a tutte, riproposto per tutti i generi dai Maneskin a Sanremo. Spieghiamo come realizzarlo partendo da chi ha gli occhi azzurri e le sopracciglia castane.

Se piace, evidenziamo leggermente con ombretto rosa fucsia le sopracciglia, là dove sono più folte, verso il naso. Stendiamo l’ombretto verde brillante sulla palpebra mobile, usiamo un eyeliner dello stesso colore, allungando l’occhio verso l’esterno. Utilizziamo anche un mascara verde sulle ciglia superiori. Mentre quelle inferiori restano molto pulite, anche senza eyeliner.

Il trucco rosa e verde per occhi scuri

I make-up anni Ottanta propongono una risposta cromatica allegra, decisa e ideale per il momento che stiamo vivendo. Un trucco che ci aiuta a sentirci belle anche con la mascherina. Che purtroppo copre, pure questa primavera, la maggior parte del volto.

Gli occhi scuri possono osare un trucco rosa e verde volutamente grintoso. Ricopriamo la palpebra mobile di ombretto verde acqua scuro, mentre la parte più infossata della palpebra accoglie un ombretto rosa che sfuma verso l’alto e diventa chiarissimo sotto l’arcata sopraccigliare.

L’eyeliner è nero e il mascara è molto generoso. La palpebra inferiore, con o senza riga nera ripassata nella rima, deve riprendere il verde acqua, ma senza sfumare troppo.

Make-up indimenticabile

Ed ecco il segreto per rendere questo make-up indimenticabile nella versione con occhi scuri. Nell’angolo interno dell’occhio verso il naso si deve mettere una punta di beige, il verde non deve arrivarci.

Esattamente sotto l’iride, sulla palpebra inferiore, va inserito, invece, un tocco di luce. Si realizza col pennello intinto di ombretto oro. Questo tocco finale segreto farà risaltare al massimo i nostri occhi.

Abbiamo visto, dunque, come applicare ombretto rosa e verde per un make-up super groovy.