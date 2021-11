Ogni tanto abbiamo bisogno di una ricetta semplice, veloce e che accontenti tutti. Di ritorno da lavoro o per il pranzo della domenica, non c’è nulla di meglio che una sfoglia farcita. Per prepararla non servono che pochi minuti e meno di mezz’ora di cottura. Di farciture ce ne sono per tutti i gusti. Per esempio, in passato abbiamo dato la ricetta dell’appariscente crostata salata ripiena di tuberi colorati.

Poi, che si tratti di pasta brisé o sfoglia, nessuno può resistere alla consistenza friabile e all’irresistibile profumo. Con l’arrivo dell’autunno, il ventaglio di ingredienti da poter usare per riempire le torte rustiche è enorme. Troviamo la zucca per chi ama ripieni cremosi. A tal proposito consigliamo questa ricetta croccante e sfiziosa preziosa per la salute. Poi ci sono ingredienti più tradizionali come gli spinaci, le bietole, le erbette, il cavolfiore etc.

Una verdura speciale

Ma oltre spinaci e ricotta ecco qual è la strepitosa verdura depurativa per farcire le torte salate. Molti la snobbano quando la vedono nei mercati. Tuttavia la verdura di cui stiamo parlando è un toccasana per il nostro stomaco. Per non parlare del suo sapore dolce che si sposa con formaggi di capra e besciamelle.

Stiamo parlando dell’ortica. Un’erba spontanea e perenne che si può trovare facilmente da Nord a Sud. Spesso l’ortica non viene considerata come verdura. Le sue foglie, infatti, contengono una sostanza irritante che causa bruciore e prurito alla pelle. Eppure, in questa pianta si trovano numerose sostanze benefiche. Tra le più importanti la vitamina A, preziosa come sostegno del sistema immunitario, la B2 che fornisce energia a tutto l’organismo.

L’ortica è anche ricchissima di sali minerali come fosforo, magnesio e potassio. Inoltre, la presenza di tannini, lectina e clorofilla ne fanno un ottimo cibo digestivo e depurativo.

Ecco, finalmente una torta salata diversa e che stupirà davvero tutti con suo sapore inedito. Le foglie dell’ortica, se sbollentate per pochi minuti in acqua salata, perdono il loro effetto urticante. In più, quelle più tenere hanno un gusto dolce e aromatico perfetto per preparazioni come risotti, frittate, minestre e torte salate.

Per quest’ultima è necessario sbollentare le foglie appena raccolte, strizzarle e condirle con olio e sale. Non resta che scegliere un formaggio da mescolare insieme all’ortica e il gioco è fatto. Per una versione vegana, l’ortica può essere mescolata a formaggio di riso o tofu sbriciolato.