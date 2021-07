Area 1,43 euro ha un significato particolarmente importante per il titolo. Infatti, oltre questo livello le azioni DigiTouch potrebbero partire per un rialzo del 100%. Quanto affermato è evidente dal grafico seguente dove notiamo come già in passato questo livello ha fermato la ripresa del rialzo.

Lo scenario per i prossimi giorni, quindi, è molto semplice da inquadrare. Una chiusura settimanale superiore a 1,43 euro aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che punta agli obiettivi indicati in figura. In particolare quello più vicino si trova in area 1,725 euro (I obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione passa in area 2,68 euro. In questo caso, quindi, le quotazioni andrebbero incontro a un rialzo di circa il 100%.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing indicator sono impostati al rialzo da inizio novembre 2020. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’esplosione rialzista.

Le indicazioni dell’analisi grafica sono in perfetto accordo con quanto scritto in un precedente articolo e basato sull’analisi dei fondamentali del titolo. Da evidenziare, poi che il titolo è valutato i a 0.45 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Per quel riguarda, poi, le prospettive di crescita, il titolo DigiTouch è impostato molto bene. La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi, infatti, è particolarmente solida. Per i prossimi tre anni la crescita media annua prevista per gli utili è del 66,8%. Un fattore circa 10 superiore ai suoi competitors.

Volendo cercare un punto negativo possiamo dire che in termini dei multipli degli utili, il gruppo è tra quelli relativamente sopravvalutati dal mercato.

Secondo l’analista che copre il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 15 luglio a quota 1,43 euro in rialzo dell’1,42% rispetto alla seduta precedente.

