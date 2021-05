L’ultima seduta della settimana si apre con un paio di certezze che potrebbero aiutare le Borse a terminare in rialzo. La prima certezza riguarda la seduta di ieri, terminata in positivo in tutte le Piazze europee.

I mercati hanno ritrovato un poco di forza

Ieri alcune Borse hanno fatto molto meglio della nostra, in particolare quella tedesca. Questo potrebbe essere un elemento di trascinamento al rialzo per il nostro listino nella seduta odierna. Anche la Borsa USA sembra avere ritrovato un po’ di coraggio, grazie a dati confortanti delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione in USA. Queste ieri sono risultate in calo, galvanizzando gli investitori che si sono precipitati a comprare subito dopo l’apertura.

Eppure a Wall Street rimane un’incertezza di fondo. Il timore del rialzo dei tassi per il momento è stato fugato. Per il momento. Ma in realtà nulla è cambiato rispetto a qualche giorno fa, quando Wall Street scendeva. L’unico dato confortante è che il rendimento del titolo di Stato decennale USA è sceso di qualche frazione di punto. Inoltre, se si vuole guardare ai dati economici con le stesse lenti, il dato di ieri sui sussidi settimanali dovrebbe preoccupare. Perché un aumento dei posti di lavoro significa che l’economia USA crea occupazione. E nuova occupazione è sintomo di crescita economica, quindi d’inflazione a cui prima o poi dovrà seguire un rialzo dei tassi.

Oltre questo importante livello di prezzo la Borsa di Milano potrebbe prendere il volo ed attirare un fiume di denaro

Da un punto di vista tecnico ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) non è riuscito a chiudere il gap che aveva aperto nella seduta di mercoledì. Di questo gap e della sua importanza gli Analisti di ProiezionidiBorsa ne avevano parlato in questo articolo. Ieri la Borsa di Milano ha realizzato una inside bar. È una barra il cui massimo è inferiore a quella precedente e il minimo maggiore di quello precedente. Questa situazione lascia aperte tutte le ipotesi per la seduta di oggi.

La chiusura sui massimi di ieri e il forte rialzo della Borsa tedesca, fanno pensare che il Ftse Mib possa continuare l’ascesa iniziata ieri. Il superamento dei 24.800 euro, riporterebbe i prezzi a 25.000 punti. Sarebbe un ottimo risultato se i prezzi finissero la settimana oltre tale quota. Oltre questo importante livello di prezzo la Borsa di Milano potrebbe prendere il volo ed attirare un fiume di denaro.

Al ribasso rimane da monitorare la soglia dei 24.200 punti. Sotto questo livello i prezzi scenderebbero a 23.900 punti.