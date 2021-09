Se si guarda al grafico mensile di lungo periodo ci rendiamo conto che gli ultimi sette mesi si sono sviluppati all’interno di un trading range molto stretto individuato da 4,01 euro e 4,59 euro.

Oltre questi livelli le azioni Anima potrebbero raddoppiare il loro valore oppure precipitare verso i minimi storici.

Una chiusura mensile superiore a 4,59 euro, infatti, aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso il I obiettivo di prezzo in area 5,49 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 7,96 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire di area 10,36 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, Il titolo Anima potrebbe più che raddoppiare il suo valore.

Al ribasso, invece, la rottura del supporto aprirebbe le porte a una discesa delle quotazioni fino ai minimi storici in area 2,234 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista si trova in area 1 euro, uno scenario che riteniamo abbastanza improbabile.

Come si combina questo scenario di lungo periodo con quello di medio termine ottenuto studiando il time frame settimanale?

L’ultima settimana di contrattazioni si è chiusa con un brutto segnale ribassista. Le quotazioni, infatti, hanno rotto l’importantissimo supporto in aera 4,292 euro accompagnato da un segnale di vendita dello Swing Indicator. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 3,786 euro. La massima estensione ribassista si trova in area 3,28 euro.

A meno di velocissimi recuperi di area 4,292 euro in chiusura di settimana, le quotazioni potrebbero continuare a scendere. Questo scenario è compatibile con quello rialzista di lungo periodo purché escursioni sotto area 4,01 euro non siano confermate in chiusura mensile.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Anima, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 10 settembre a quota 4,267 euro in ribasso dello 1,14%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

