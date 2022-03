The Italian Sea Group Srl è un’azienda italiana attiva nel settore del lusso e specializzata nella progettazione e produzione di yacht quotata a Piazza Affari da meno di un anno. Il suo collocamento è avvenuto a un prezzo di 4,90 euro, per cui dopo circa 9 mesi la performance è stata solo del 4%.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e neanche il rialzo di circa il 6% del 9 marzo dovrebbe aver dato una svolta rialzista al titolo. Quindi, oltre quale livello le azioni The Italian Sea Group potrebbero invertire al rialzo?

A guardare il grafico delle quotazioni sembrerebbe abbastanza evidente individuare in area 5,65 euro il livello oltre il quale le quotazioni potrebbero invertire al rialzo. In questo caso l’obiettivo più probabile si collocherebbe in area 6,36 euro. A seguire, poi, area 8 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso l’obiettivo più probabile si collocherebbe in area 4,19 euro. La massima estensione ribassista, invece, si colloca in area 2,73 euro.

La valutazione del titolo The Italian Sea Group

Dal punto di vista della valutazione il solo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 50%. Per il resto tutti gli indicatori indicano un titolo sopravvalutato.

La forza del titolo, però, risiede nelle prospettive di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, gli utili del titolo sono attesi crescere mediamente del 35% all’anno per i prossimi tre anni.

Un altro punto di forza del titolo è la sua solidità finanziaria nel lungo periodo. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 1,5. Viceversa, nel breve periodo si evidenzia qualche criticità con un indice di liquidità di poco inferiore a 1. Il rapporto debito totale/capitalizzazione è inferiore al 50%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivi medio che esprime una sottovalutazione superiore al 90%.

Oltre quale livello le azioni The Italian Sea Group potrebbero invertire al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni The Italian Sea Group (MIL:TISG) hanno chiuso la seduta del 9 marzo a quota 5,11 euro in rialzo del 5,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

