Oltre quale livello il titolo Fullsix potrebbe esplodere per una performance di oltre il 150%?

E sì, perché è di questo di cui stiamo parlando. Di un titolo azionario che è impostato al ribasso, ma che oltre certi livelli potrebbe iniziare un percorso rialzista che porterebbe a rialzi stratosferici.

Eppure nell’ultimo anno Fullsix ha dato importanti soddisfazioni ai suoi azionisti con una performance del 42% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 17%. È solo negli ultimi mesi che il titolo ha perso la sua forza relativa e sembra avere iniziato una corsa senza fine.

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 4 febbraio, invariato rispetto alla seduta precedente, ha segnato un ultimo prezzo a 1,1025 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da ormai tre settimane sembra avere trovato un punto di appoggio in area 1 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto la sua rottura in chiusura di settimana aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 0,728 euro. L’eventuale rottura, poi, di questo livello porterebbe a un ulteriore e profondo crollo delle quotazioni.

Solo, però, una chiusura settimanale superiore a 1,175 euro farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso. Meglio se accompagnata da un segnale rialzista del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Anche un’eventuale svolta rialzista sul settimanale non sarebbe sufficiente per dare la spinta nel lungo periodo.In questo caso, infatti, sarebbe necessaria una chiusura mensile superiore a 1,353 euro che aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 2,65 euro per un potenziale rialzo di oltre il 150%. Ovviamente una chiusura mensile superiore a questo livello spingerebbe le quotazioni di Fullsix verso il II obiettivo di prezzo in area 4,91 euro.

È interessante notare che, in attesa di un segnale dello Swing Indicator, il BottomHunter è impostato al rialzo.

