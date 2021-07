L’estate è la stagione dell’anno che più di ogni altra mette a dura prova il nostro fisico. Il caldo insopportabile che imperversa ci toglie tutte le energie, non lasciandoci un attimo di tregua. L’unica cosa di cui avremmo bisogno è un tuffo in una bella vasca di acqua ghiacciata. Oppure, in alternativa, potremmo reidratarci.

Ancora una volta ci viene in soccorso l’alimentazione. Nonostante i consigli degli esperti di bere molta acqua, da sola potrebbe non bastare a restituirci le forze perdute. Ecco perché la nostra Redazione ha deciso di proporre ai propri Lettori alcuni cibi in grado di ridarci vigore ed energie, perfetti per contrastare l’afa. Proseguiamo nella lettura per scoprire di quali si tratta.

Gli elementi essenziali

Vi sono delle sostanze di cui il nostro organismo non può fare a meno. Tra queste i sali minerali, indispensabili in estate. Come conferma l’Iss (Istituto Superiore di Sanità) sono necessari per il corpo e hanno a che fare, seppur non direttamente, con la produzione di energia.

Anche se si chiarisce che il fabbisogno giornaliero di sali minerali è minimo, spesso li si disperde con facilità sudando, urinando o defecando. Per questo è fondamentale reintegrarli costantemente nell’organismo. Il modo migliore per assumerne è attraverso una corretta alimentazione. Ecco allora oltre melone e anguria 9 alimenti estivi rinfrescanti ricchi di acqua e sali minerali.

Oltre melone e anguria ecco 9 alimenti estivi rinfrescanti ricchi di acqua e sali minerali

Immancabili sulla tavola sono i mirtilli neri, ottimi per contrastare la ritenzione idrica e stimolare la diuresi. Restando sulla frutta citiamo poi il pompelmo, buona fonte di calcio, potassio e magnesio. Impossibile scordarsi delle dolcissime pesche, ricche non solo di sali minerali e acqua, ma anche di vitamina A, B e C. A proposito, in un recente articolo avevamo spiegato di come fossero ottime per favorire il sonno e regolare la pressione.

Passando alla verdura i primi della lista sono cetrioli e zucchine, una miniera di liquidi e perfetti per la dieta. Seguono la stessa linea le melanzane, eccellenti per fare anche il pieno di antiossidanti. Concludiamo poi la classifica con i benefici di sedano (90% circa di acqua), fagiolini e asparagi. Di quest’ultimi si consiglia poi di preservare e riutilizzare l’acqua di cottura, ricca di proprietà interessanti.