Far fronte alle spese di ogni giorno soprattutto con l’aumento del costo della vita mette in difficoltà numerose famiglie. Soprattutto quando al suo interno ci sono soggetti con disabilità. Per questo nel nostro ordinamento esistono numerose disposizioni con lo scopo di agevolare le persone con disabilità e i familiari che se ne prendono cura. Ad esempio l’INPS in presenza di determinate patologie invalidanti, può concedere un assegno fino a 800 euro per i figli a qualunque età e senza limiti di ISEE. Ma oltre all’assegno di invalidità e, nei casi più gravi, di accompagnamento, il nostro sistema tributario prevede diverse agevolazioni di carattere economico.

Si pensi alle agevolazioni per i titolari di Legge 104 per l’acquisto di cucine limitatamente alle componenti dotate di dispositivi elettronici, meccanici ed informatici. Queste spese dovranno ovviamente essere finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente da parte delle persone disabili. Per queste l’Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione IRPEF senza la franchigia di euro 129,11 prevista per le spese mediche.

Inoltre, nella sua guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, trovano conferma nuovamente le detrazioni e gli sconti per l’acquisto di cellulari.

Oltre le esenzioni con la Legge 104 l’Agenzia delle Entrate riconosce anche uno sconto notevole per l’acquisto di cellulari

I titolari di Legge 104, oltre a fruire dell’IVA agevolata del 4% per l’acquisto di auto, possono fruire anche nel 2022 per l’acquisto di telefoni cellulari. In particolare potranno fruire sia dell’IVA al 4% sia della detrazione IRPEF del 19%. Tale agevolazione riguarda le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. In particolare, come precisato nell’aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate, possono essere oggetto della suddetta agevolazione l’acquisto di un computer, modem e di un telefono.

I sussidi tecnici oggetto dell’agevolazione devono avere almeno una delle seguenti finalità. In particolare facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, o assistere la riabilitazione.

Documentazione necessaria

L’interessato al momento dell’acquisto dovrà fornire al venditore copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Commissione medica integrata o dall’ASL. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico, potrà esibirsi una certificazione del medico curante. In particolare questa dovrà avere l’attestazione necessaria richiesta per l’agevolazione.

Mentre ai fini della detrazione IRPEF, sarà necessario conservare la fattura, la ricevuta o la quietanza del prodotto acquistato.

Infine per questi titolari di Legge 104 è prevista una riduzione del 50% del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte di telefonia. Nonché di tutte le offerte Internet per la navigazione. Gli interessati hanno tempo fino al primo aprile 2022 per farne richiesta.

Pertanto oltre le esenzioni con la Legge 104 si potranno ottenere sconti che alleggeriranno almeno un po’ il peso di tutte le restanti spese.