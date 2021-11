L’orto non dorme mai, neanche quando pensiamo che le basse temperature siano impossibili per coltivare qualche tipo di vegetazione. Avere un piccolo spazio verde presuppone una cura e una manutenzione periodica, anche durante i mesi invernali, caratterizzati dal freddo. Anche se in apparenza non ci sarebbe nulla da fare, prima che possano arrivare eventuali gelate, è importante proteggere alcune specie dalle intemperie. Ma potremo anche raccogliere gli ortaggi pronti e seminarne di nuovi, per poi averli in tavola tra pochi mesi.

Alcune parti del terreno è bene farle riposare, anche perché geleranno, in alcune zone d’Italia. Mentre potremo selezionare alcune varietà stagionali per poterle gustare prima possibile, insieme a tutta la famiglia. Ma non tutte le verdure e frutti sono uguali, molti non potranno stare all’aria aperta, ma sarebbe meglio farli crescere all’interno di una serra o al coperto. Questo momento, però, potrebbe essere ideale per coltivare alcuni ortaggi strepitosi e adatti a vivere a basse temperature.

Oltre l’aglio, sono questi gli ortaggi stagionali resistenti da piantare e seminare a dicembre per un orto straordinario

Alcuni vegetali vivono perfettamente in questo periodo dell’anno, tranne se il terreno risulta particolarmente gelato. In piena terra potremo mettere sicuramente i bulbi d’aglio, che sono in grado di sopportare temperature decisamente basse. Il terreno deve essere leggero e non troppo compatto, ma si adatta molto bene anche a quelli particolarmente poveri.

Oltre l’aglio, sono questi gli ortaggi stagionali resistenti da piantare e seminare a dicembre per un orto straordinario, come le buonissime fave. Basterà mettere i semi a 4-5 cm sotto terra e a 20 cm di distanza uno dall’altro. Inoltre non necessitano di particolari cure, in quanto piante vigorose. Potremo seminare anche i piselli, legumi dolci e squisiti, che non temono le temperature invernali. Facili da coltivare, sarà meglio prima farli germogliare nel semenzaio a 3 cm di profondità, poi distanziamo le piantine in terra a 20 cm di distanza.

Verdure

Potremo piantare o seminare gli spinaci nell’orto. Non hanno bisogno di particolari attenzioni e sopravvivono bene al freddo. In linea generale non richiedono terreni concimati, ma ben drenati, basterà interrare leggermente i semi. Quando avranno raggiunto il numero di circa 20 foglie grandi e carnose, saranno pronti. Inoltre potremo anche arricchire il nostro angolo dedicato alla vegetazione con la valerianella o soncino. Molto diffusa anche nei vasi in balcone, perché piuttosto forte e robusta. Questa resistente insalata è coltivabile praticamente tutto l’anno, anche in pieno inverno. Non richiede speciali complicazioni o particolari cure, basta distanziare i semi tra loro di almeno 5-6 cm e le file di almeno 20 cm.