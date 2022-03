Le fragole sono un frutto di stagione. Rosse, dolci e succose fanno bella mostra di sé sui banchi del mercato e nel reparto ortofrutta del supermercato. Sono una vera tentazione.

Con il loro colore allegro e il loro turgore fanno venire subito voglia di addentarne una. Specie quei fragoloni belli grossi.

Impossibile resistere e non comprarne neppure un cestino.

In genere, le fragole si consumano così, in tutta la loro semplicità. Dopo averle ben lavate e asciugate, si tagliano a fettine, più o meno sottili. Il modo più semplice per consumarle è condirle semplicemente con del succo di limone. A piacere, è possibile aggiungere anche un po’ di zucchero.

Alcuni le uniscono ad una macedonia mista di frutta fresca.

I più golosi, le servono con la panna montata, oppure le intingono nel cioccolato fuso. Ovviamente, queste ultime opzioni costituiscono un vero e proprio dessert, da servire quando ci sono ospiti o da concedersi quando si ha voglia di una dolce coccola golosa.

Restando sempre in tema dolci, in questo articolo andremo a spiegare la ricetta di un dolce con le fragole. Proporremo una ricetta molto leggera, quasi dietetica. Ad eccezione di chi ha particolari patologie e/o allergie, tutti possono quindi mangiare il dolce che stiamo per proporre senza alcun senso di colpa e senza vanificare gli allenamenti.

Oltre che con la panna o il limone, ecco una ricetta con le fragole light, veloce, sfiziosa e senza forno

Nelle prossime righe sveleremo come realizzare una cheesecake alle fragole molto leggera. Proporremo le dosi per una torta da 6 porzioni circa. Diminuendo le quantità in maniera proporzionale, è possibile anche creare delle mono-porzioni. Molto carine e scenografiche, sono la soluzione ideale se si hanno ospiti. Ma andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti

12 fette biscottate integrali;

1 tazzina di latte scremato o latte vegetale (soia, cocco, mandorle, riso);

800 g di yogurt bianco greco 0% grassi;

100 g di zucchero di canna;

30 fragole mature;

5 cucchiai di marmellata di fragole senza zucchero;

qualche fragolina per guarnizione.

Procedimento

Spezzettare le fette biscottate con le mani in maniera piuttosto grossolana e raccoglierle in una ciotola capiente;

versarvi sopra il latte e mescolare per bene così che le fette biscottate assorbano tutto il latte;

una volta preparata la base della nostra cheesecake, prendere la tortiera (o le ciotoline per le mono-porzioni) e versarvi il composto livellandolo e schiacciandolo col dorso di un cucchiaio;

a questo punto, mettere in frigorifero a riposare;

nel frattempo, in una ciotola, mescolare lo yogurt greco, lo zucchero di canna e le fragole tagliate a piccoli pezzi;

preparata la crema, togliere dal frigo la tortiera e versare sulla base la farcitura di yogurt e frutta formando uno strato omogeneo e ben livellato;

mettere nel congelatore per circa 30 minuti in modo tale da compattare il tutto;

prima di servire, decorare con la marmellata light di fragole e qualche fragolina.

Abbiamo quindi visto come preparare un goloso dessert per mangiare le fragole in maniera diversa dal solito, oltre che con la panna o il limone.

