Negli anni ’80 la società era diventata famosa per a pubblicità del suo Salvalavita, ora oltre che a salvare la vita nelle prossime settimane Beghelli salverà anche il portafoglio degli investitori. Nel giorno in cui, infatti, il titolo sale sul podio dei migliori di Piazza Affari con un rialzo dell’11,74%, si aprono interessanti opportunità d’investimento.

Il via a un nuovo forte movimento rialzista potrebbe essere scattato durante la seduta dell’8 dicembre quando, con volumi 10 volte superiori alla media degli ultimi tre mesi, le quotazioni sono scattate al rialzo rompendo resistenza molto importanti.

L’innesco di questo rialzo è stata la notizia del SanificaAria, progettato per neutralizzare virus e batteri presenti nell’aria di case, uffici e ambulatori. Questo dispositivo, da installare sulle luci di emergenza Beghelli, potrebbe portare enormi benefici all’azienda bolognese.

Oltre che a salvare la vita nelle prossime settimane Beghelli salverà anche il portafoglio degli investitori: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta dell’8 dicembre in rialzo dell’11,74% a quota 0,238 euro.

Time frame giornaliero

Con il rialzo dell’8 dicembre la resistenza in area 0,231 euro (I obiettivo di prezzo) è stata letteralmente polverizzata e adesso le quotazioni puntano agli obiettivi successivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 0,3 euro per un potenziale rialzista del 30% circa. Da notare che lo Swing Indicator aveva dato un segnale rialzista prima dell’esplosione rialzista dell’ultima seduta.

Ovviamente il rialzo verrebbe negato da un ritorno in chiusura di giornata inferiore a 0,231 euro.

Time frame settimanale

Valgono le stesse considerazioni fatte per il giornaliero con l’unica differenza che dobbiamo andare a considerare la chiusura settimanale anziché quella giornaliera.

Un segnale ribassista si avrebbe nel caso in cui alla chiusura di venerdì 11 dicembre le quotazioni dovessero trovarsi sotto area 0,212 euro.

Time frame mensile

Già la chiusura di novembre aveva dato un forte segnale rialzista con il BottomHunter e o Swing Indicator che avevano indicato la strada del rialzo. Allo stato attuale la tendenza in corso, quindi, è rialzista con un potenziale rialzista massimo del 65%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 0,213 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

