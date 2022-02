Le emorroidi sono un problema molto diffuso. Se ne parla poco perché si tratta di un argomento piuttosto imbarazzante. Eppure, è stato stimato che una persona su due, almeno una volta nella vita, si ritrova con questo doloroso fastidio.

Le emorroidi sono strutture vascolari che si trovano nella parte terminale dell’intestino, ovvero il canale anale. Svolgono un ruolo importante perché tengono chiuso l’ano in condizioni di riposo e aiutano la continenza fecale.

Purtroppo, però, le emorroidi spesso si infiammano. Nelle forme più lievi si tratta di prurito e bruciore. Nei casi più gravi, invece, possono anche sanguinare e provocare un dolore così intenso da ostacolare lo svolgimento delle normali attività quotidiane. In farmacia si trovano varie pomate, utili per alleviare tale problema. In tante situazioni, però, prima di ricorrere ai farmaci, potrebbe essere spesso possibile trovare sollievo grazie a soluzioni naturali. Nel caso specifico, ne stiamo per vedere uno che va oltre camomilla, ghiaccio e acqua calda.

La prevenzione prima di tutto

Anzitutto, ricordiamo che è possibile prevenire le emorroidi. In genere, infatti, le cause andrebbero ricondotte a comportamenti poco salutari. Alimentazione scorretta e povera di fibre, stress, fumo e stitichezza trascurata. Tuttavia, se il problema è ormai presente, bisogna cercare di alleviare i fastidiosi sintomi. Nelle prossime righe spiegheremo un rimedio naturale che sarebbe particolarmente efficace. Ovviamente, è bene precisare che tale rimedio è da intendersi per i casi di lieve entità. Quando il problema delle emorroidi diventa cronico, alla fine, l’unica soluzione davvero risolutiva potrebbe essere l’intervento. Oggigiorno viene utilizzata la crioterapia selettiva che non ha particolari controindicazioni e permette un recupero nel giro di pochissimi giorni.

Oltre camomilla, ghiaccio e acqua calda, ecco un rimedio naturale che farebbe sgonfiare e far rientrare le emorroidi senza usare farmaci

Moltissime piante hanno proprietà benefiche e salutari. Nel caso specifico, potrebbe venirci in aiuto la malva. Si tratta di una pianta che fiorisce da giugno a settembre ma, essiccata, la si trova praticamente tutto l’anno. La malva è nota per le sue proprietà antinfiammatorie e leggermente lassative e diuretiche. Già le nonne, infatti, raccomandavano impacchi e sciacqui di malva in caso di mal di denti.

Nel caso delle emorroidi, il decotto di malva ha un duplice scopo. Anzitutto, essendo leggermente lassativa, aiuterebbe a liberarsi dalla stitichezza, che è proprio una delle cause principali della patologia emorroidaria. Inoltre, andrebbe altresì a svolgere un effetto antinfiammatorio, lenitivo e decongestionante sulle emorroidi stesse.

Come preparare un decotto di malva

Vediamo quindi come procedere per preparare una porzione di decotto. Ci servono:

1 cucchiaino colmo di fiori e di foglie di malva secca;

1 tazza di acqua.

Versare l’acqua della tazza in un pentolino ed aggiungere anche la malva essiccata. Accendere il fuoco e far scaldare fino a che l’acqua comincerà a bollire. Lasciare bollire per 3 o 4 minuti e poi spegnere la fiamma. Mettere un coperchio e lasciare in infusione per minimo una decina di minuti. Filtrare e poi bere.

Possiamo utilizzare il decotto di malva anche per uso esterno, per fare impacchi localizzati nella zona anale.

