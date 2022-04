Quando guardiamo il viso di qualcuno ci concentriamo soprattutto sugli occhi. Si dice che questa parte del corpo sia lo specchio dell’anima, poiché spesso indica lo stato interiore. Gli occhi possono essere verdi, blu, grigi, marroni e un trucco adatto può valorizzarli. Ci sono pure degli accorgimenti del make up per ingrandirli o avvicinarli. Se abbiamo dei difetti alla vista possiamo correggerli con le lenti.

Ciò che protegge i nostri occhi è senza dubbio la palpebra. Questa presenta dei piccoli peli sottili, le ciglia. Averle lunghe è il sogno di molte donne e con mascara o l’applicazione di quelle finte si può abbellire lo sguardo. Può accadere, però, che si possa soffrire di qualche patologia legata proprio alle ciglia. L’orzaiolo, ad esempio, è un’infiammazione dei follicoli e delle ghiandole attorno alle ciglia, mentre se crescono in modo anomalo si tratterebbe di distichiasi. In caso di sospetti e fastidi è sempre bene rivolgersi a un medico.

Oltre all’olio di ricino per rinforzare le ciglia ecco altri metodi naturali e in più un modo per togliere delicatamente il mascara

Ci sono delle cattive abitudini che possono danneggiare le ciglia al di là di qualche malattia. Se non ci si strucca prima di andare a dormire o si usano troppo spesso ombretti e mascara waterproof oppure ci si sfrega gli occhi spesso, ecco che potremmo vedere le nostre ciglia indebolite. Tra i rimedi naturali che potrebbero ridare corpo e forza alle ciglia c’è l’olio di ricino. Con uno scovolino ben pulito di un vecchio mascara possiamo passare qualche goccia di quest’olio prima di andare a dormire. Dopo qualche giorno o settimana potremo notare delle ciglia più spesse e dall’aspetto più sano.

Un altro rimedio consiste nel massaggiare le ciglia con un po’ di albume d’uovo. Lavare dopo 10 minuti e ripetere due volte a settimana.

Per occhi sensibili, si può applicare con un cotton fioc o un batuffolo di cotone un po’ di gel di aloe vera da lasciare agire tutta la notte.

Per quanto riguarda il démaquillage, quando mettiamo il mascara la sera sarebbe meglio agire in questo modo per non danneggiare le ciglia:

prendere un dischetto di cotone e bagnarlo con acqua tiepida; porlo sotto le ciglia, premendo un po’ con la palpebra; prendere adesso un altro dischetto e bagnarlo con una miscela formata da una parte di gel di aloe e due di olio di mandorle; metterlo sotto alle ciglia e muoverlo verso l’esterno per togliere il mascara.

Questa miscela struccante delicata potrebbe servire anche per togliere l’ombretto.

In conclusione, abbiamo visto che, oltre all’olio di ricino, per rinforzare le ciglia possono servire altri rimedi naturali. Attenzione anche a come ci strucchiamo, preferendo prodotti delicati.

