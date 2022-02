Il problema dei capelli grassi dipende da tanti fattori.

Purtroppo o per fortuna, non riguarda solo il nostro tipo di capelli, ma anche alcuni gesti che molti di noi compiono quotidianamente.

In generale, comunque, i capelli che si sporcano facilmente provocano parecchio disagio in chi vive il problema. In questi casi, la chioma non diventa solo più lucida, ma potrebbe iniziare anche ad avere un cattivo odore.

E il risultato è che ci si sente gli occhi addosso, anche se magari ci si è lavati i capelli il giorno prima.

Alcune persone, infatti, anche se non si fanno lo shampoo per una settimana, riescono comunque ad avere una capigliatura apparentemente pulita. Altri, invece, sono costretti a lavarsi i capelli più volte a settimana. Ma come si può migliorare la situazione? Da cosa dipende tutto ciò?

Attenzione se utilizziamo questo tipo di shampoo

Oltre alla nostra genetica, il capello che tende ad ingrassarsi velocemente può derivare dall’utilizzo di prodotti da bagno sbagliati. Ci stiamo riferendo, ad esempio, allo shampoo, al balsamo o alle maschere.

Alcune di queste lozioni possono rivelarsi troppo aggressive per la nostra cute. Stiamo lontani, quindi, da prodotti contenenti sostanze come siliconi, parabeni e solfati, perché potrebbero irritare il cuoio capelluto.

Ciò avrebbe come unico risultato l’aumento di produzione di forfora, prurito eccessivo e la tendenza della chioma a sporcarsi in tempi molto brevi. Esiste, però, un altro problema che trascuriamo sempre e che potrebbe essere la principale causa del problema.

Oltre allo stress e agli sbalzi ormonali, i capelli si sporcherebbero subito anche per colpa di questo motivo a cui non penseremmo mai

La lucidità del capello è data dalla produzione eccessiva di sebo, un liquido oleoso secreto dalla pelle, che può dipendere anche da cause esterne al nostro corpo.

Il fumo, ad esempio, ma anche l’inquinamento atmosferico, possono peggiorare profondamente questo problema.

Per altre persone, invece, i capelli unti possono essere l’effetto di un periodo di grande stress, o di sbalzi ormonali.

Una causa davvero insospettabile

Se il sebo è prodotto in quantità eccessiva, però, la causa potrebbe essere anche l’assunzione di farmaci. Alcuni tipi di medicinali, infatti, potrebbero provocare questo effetto collaterale.

Oltre allo stress e agli sbalzi ormonali, il problema dei capelli grassi può dipendere anche da questo fattore, che difficilmente assoceremmo a questa situazione.

Per questo motivo, quindi, è importante consultare uno specialista dermatologo, che sappia consigliarci al meglio quali prodotti utilizzare.