Nella tradizione occidentale, ogni segno zodiacale appartiene ad uno degli insiemi che richiamano i quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco.

Al primo insieme appartengono Cancro, Scorpione e Pesci, chiamati anche “trigono d’acqua”, poiché il simbolo dell’elemento dell’acqua è un triangolo rovesciato di colore blu.

I tratti distintivi della personalità associati ai segni di questo gruppo sono un viscerale senso materno, l’emotività e la passionalità, controbilanciati da una forte propensione alla riflessione.

Per chi ci crede, oltre allo Scorpione anche questi altri 2 segni zodiacali avranno fortuna in amore a settembre.

Il pianeta Venere, che influenza il lato profondo dei sentimenti e dell’emotività dei segni d’acqua, lascerà il segno della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione, di cui abbiamo già trattato. Porterà fortuna in amore anche agli altri due segni di questo elemento.

Cancro

Avranno un inizio mese un po’ burrascoso, a causa delle interferenze di Venere e Nettuno, entrambi in posizioni sfavorevoli. Ma presto le difficoltà sentimentali saranno solo un brutto ricordo. Nella vita di coppia, tornerà la serenità che prima mancava. Chi ha chiuso una storia da poco deve rimettersi in gioco. Dopo la prima metà del mese, i single potranno sperare nell’inizio di una relazione.

Pesci

Probabilmente si sono appena lasciati alle spalle un’estate burrascosa. Dopo la prima settimana di settembre, arriverà finalmente un momento di grande fortuna in amore, con Venere nuovamente attivo in loro favore. Sarà un mese ricco di novità in ambito sentimentale, nel quale chi è single potrebbe riuscire a fare delle conoscenze interessanti.

Un mese di serenità per i nati sotto il segno dell’Ariete

Settembre sarà quindi un mese molto fortunato in amore per i segni d’acqua, che però non saranno gli unici a godere dell’influsso positivo di Venere. Il pianeta non sarà più in opposizione ad un segno di fuoco, l’Ariete, i cui appartenenti potranno godere di un periodo di serenità, che mancava da molto tempo nella vita di coppia.