Uno degli ortaggi che più frequentemente compare sui banchi alimentari d’inverno è il cavolo. Questo trova impiego da tempo immemore nelle ricette della tradizione contadina italiana in versione di zuppa insieme ad altri ortaggi. Ad esempio in Toscana uno dei piatti di punta della tradizione è la classica ribollita di cui avevamo dato la ricetta in una nostra precedente pubblicazione.

Oggi invece daremo un volto nuovo al cavolo facendolo diventare parte integrante di un piatto elegante e raffinato perfetto per fare colpo su qualcuno.

Nonostante il risultato finale la preparazione è semplice e richiede poco tempo per consentire a tutti di fare un vero figurone. Quindi oltre alle zuppe ecco come cucinare il cavolo in modo gustoso.

La rubacuori

Il nostro cavolo si trasformerà in un cremoso pesto che accompagnerà degli ingredienti davvero goduriosi. Per 2 persone avremo bisogno di:

pasta 250 g;

cavolo nero 250 g;

gamberi argentini 3 a persona;

stracciatella di burrata;

pistacchi 100 g.

Cominciamo la preparazione dedicandoci alla pulizia dei cavoli. Questi dovranno essere precedentemente sperati dalla costa centrale che altrimenti rimarrebbe dura e fibrosa. Utilizzando un coltello, dunque, eliminiamo la costa centrale e affettiamo grossolanamente.

A questo punto tufferemo il cavolo nero in acqua bollente e salata e lasceremo che questo cuocia fin quando non sarà tenero. Mentre i cavoli cuciono possiamo dedicarci alla pulizia dei gamberi. Per farlo rimuoveremo prima la testa, poi le zampette ed il carapace ed infine gli intestini. Se non vogliamo pulirli noi, è possibile far effettuare questo lavoro anche dalla nostra pescheria di fiducia.

Oltre alle zuppe ecco come cucinare il cavolo per una pasta che farà impazzire chiunque

Quando avremo pulito i gamberi tagliamoli a cubetti e condiamoli con poco olio d’oliva.

Quando i cavoli saranno cotti, scoliamoli e mettiamoli in acqua e ghiaccio per mantenere un colore acceso e vivido che renderà il piatto appetitoso anche alla vista.

Successivamente metteremo il cavolo in un contenitore con dell’olio d’oliva, metà dei pistacchi e frulleremo il tutto.

Nella stessa acqua dove abbiamo lessato i cavoli mettiamo a cuocere la pasta. Una volta cotta facciamola saltare un paio di minuti in padella insieme al pesto di cavolo e ai gamberi tagliati.

Quando la pasta sarà cotta formiamo dei nidi con l’aiuto di un forchettone e di un mestolo ed adagiamo su un piatto fondo. Guarniamo la nostra pasta con della stracciatella di burrata e con una spolverata di pistacchi che avremo tritato in precedenza.

Se dunque ci ritroveremo a scegliere cosa farci, ricordiamo come cucinare il cavolo per un primo piatto davvero godurioso.