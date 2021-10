Con il rientro al lavoro e la fine delle ferie, ritorniamo tutti alla routine di sempre e purtroppo anche agli stress di ogni giorno. Infatti, quando non è possibile prendersela con calma, spesso si arriva al punto in cui si ha bisogno di una pausa. A volte basta anche soltanto una tisana rilassante alle erbe, o un bel massaggio per riprendersi.

Oppure, si potrebbe provare l’incredibile dolcezza di un bagno alle erbe, ottimo per rilassarsi alla fine di una lunga giornata. Vediamo quindi come prepararlo.

Oltre alle tisane e ai massaggi antistress, ecco come rilassarsi in modo naturale

Quando i livelli di stress aumentano e le ferie sono ormai un lontano ricordo, un bel bagno rilassante può essere la soluzione. Infatti, utilizzando dei fiori e delle erbe dalle proprietà calmanti per profumare l’acqua della vasca, l’effetto sarà davvero magnifico. Ecco, quindi, quali piante utilizzare: 50 gr di fiori di scutellaria (tutti i fiori si intendono essiccati); 50 gr di fiori di verbena; poi 50 gr di fiori di camomilla; 50 gr di fiori di melissa; infine 50 gr di fiori di lavanda e 50 gr di foglie di basilico sacro.

Quindi, mettere tutte queste erbe e chiuderle in una garza di cotone, poi immergere il pacchetto nell’acqua della vasca. Ora, immergiamoci nella vasca pronti a rilassarci.

Come comporre un cuscino di erbe rilassanti

Ecco, quindi, oltre alle tisane e ai massaggi antistress, come rilassarsi in modo naturale con le erbe. Un’alternativa originale è quella di provare a comporre un piccolo “cuscino” ripieno di erbe e fiori dall’azione calmante. Il cuscino andrà poi a fianco del nostro vero cuscino, per cullarci nel sonno con gli aromi rilassanti delle erbe.

Quest’idea è ottima per chi fatica a dormire quando è troppo stressato, e le erbe da utilizzare sono le stesse di quelle del bagno rilassante. Si consiglia di aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Quindi, per preparare il cuscino, basterà unire tutte le erbe e l’olio in una garza di cotone, chiuderla bene e posizionarla accanto al nostro cuscino.

Così facendo, sarà possibile riposare meglio e senza troppe ansie per essere pronti e carichi per la nuova giornata. Logicamente, se questi trucchetti non dovessero bastare, e l’ansia e lo stress si facessero troppo forti, si consiglia di consultare un medico.

