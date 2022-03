Durante il periodo delle chiusure dovute alla pandemia da Covid 19 in molti hanno scoperto le piattaforme di streaming.

Non che prima non si utilizzassero ma, sicuramente, l’essere costretti in casa ha portato tanti a cercare delle alternative.

Per questo motivo Netflix ma anche Amazon Prime o Sky sono stati presi d’assalto. Oltre a queste piattaforme, sicuramente ricche di contenuti interessanti, possiamo anche citare RaiPlay. Si tratta dell’applicazione messa a disposizione della Rai per poter vedere contenuti in streaming e in diretta.

Tra film e serie televisive straniere è possibile trovare anche qualcosa di italiano, soprattutto programmi e documentari.

Tra le serie televisive più belle disponibili proprio su RaiPlay troviamo l’adattamento del romanzo di Elena Ferrante L’amica geniale.

Una serie meravigliosa che ci farà scoprire una delle opere letterarie che ha avuto più successo negli ultimi anni.

Oggi, però, non si tratterà di una serie televisiva ma di una soap opera, una delle più longeve del panorama televisivo italiano.

Si sta scrivendo di Un posto al sole, ambientata a Napoli gode di un successo che non conosce limiti. L’idea del format si basa sulla serie australiana Neighbours che narra le vicende di alcuni vicini di casa.

Oltre alle serie TV di Netflix non perdiamoci questo amato sceneggiato italiano ambientato a Napoli e disponibile su RaiPlay

La prima puntata di questa soap dal sapore partenopeo è andata in onda nell’ottobre del 1996 e da allora non si è fermata un attimo.

Le storie, spesso intricate, si svolgono in un palazzo situato sulla collina di Posillipo.

Amori, odi ma anche amicizie e tanta contemporaneità sono gli ingredienti che fanno di questa soap una delle più amate in Italia.

Infatti, rispetto ad altri sceneggiati, in questa vengono inseriti moltissimi riferimenti all’attualità. Dalla crisi dell’occupazione alla violenza sulle donne passando per bullismo e lotta alla criminalità organizzata. Tutti argomenti che inseriscono il programma nel presente facendolo amare da più di vent’anni a diverse generazioni.

Una trama facile da seguire che permette anche di perdersi diverse puntate senza problemi.

Un Posto al Sole è un programma magnetico, i suoi personaggi storici, ma anche quelli nuovi, ammaliano e attraggono come non mai.

Una di quelle soap di cui quasi tutti hanno sentito parlare e a cui quasi tutti si sono approcciati almeno una volta nella vita.

Magari ha cominciato a guardarlo la nonna che, pian piano, ha fatto appassionare i nipoti e via dicendo.

Una vera e propria tradizione serale che impegna poco, le puntate durano circa mezz’ora, ma che piacerà come non mai. Ecco perché oltre alle serie tv di Netflix non bisognerebbe perdersi questo amato sceneggiato italiano ambientato a Napoli.