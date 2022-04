Oltre alle classiche lasagne e ai cannelloni, prepariamo un primo piatto per un giorno di festa gratinando insieme questi ingredienti succulenti

Siamo ormai alla vigilia della Settimana Santa. Quella che condurrà alla Pasqua, le festa più importante per i cristiani. Non c’è l’attesa globale che circonda il Natale, riconosciuto universalmente come il giorno in cui stare in famiglia. Non c’è la rincorsa ai regali, né l’affannosa consultazione con i parenti per preparare il pranzo del 25 dicembre.

Nella domenica di Pasqua tutto è più ovattato. Anzi, spesso non discosta molto da una delle tante domeniche dell’anno, soprattutto quelle primaverili ed estive. Anche l’attesa, di conseguenza, è minore e il tempo dei preparativi sembra scorrere in maniera più lenta.

Oggi andiamo a proporre una ricetta che possa essere valida alternativa a lasagne e cannelloni che, di solito, occupano i menù dei pasti delle grandi occasioni. Uniremo insieme la bontà della pasta a una verdura di stagione e completeremo il tutto con uno dei salumi più amati. Vediamo allora la ricetta, per quattro persone, del timballo di maccheroni con carciofi e salsiccia. Un piatto saporito, sfizioso e che farà un figurone anche in un eventuale pranzo pasquale.

Serviranno:

320 grammi di maccheroni;

6 carciofi;

400 grammi di salsiccia;

mezzo bicchiere di vino bianco;

brodo vegetale;

sale;

pepe;

10 grammi di Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

noce moscata.

La prima cosa da fare, forse la più complicata, è la pulizia dei carciofi. Come sempre, bisogna stare attenti a farla con perizia, cercando soprattutto di non pungersi. Poi, per evitare che anneriscano, li mettiamo a bagno in una soluzione con acqua e limone, dopo averne tagliato a fettine il cuore.

Quindi prepariamo la nostra besciamella. Si suggerisce di farla senza burro, come già visto in letture precedenti. Dopodiché prendiamo una padella antiaderente, mettiamo un goccio di olio e andiamo a cuocere la salsiccia, che avremo ridotto a pezzetti. Scottiamola a fuoco abbastanza vivace per circa 5 minuti. Trascorso questo tempo, scoliamo i carciofi e uniamoli alla salsiccia, facendoli saltare insieme per ulteriori 5 minuti, prima di aggiungere il vino bianco. Una volta sfumato, andremo a versare il brodo vegetale. Quando anche questo sarà evaporato, spegneremo la fiamma, mettendo sale e pepe.

Nel frattempo, portiamo ad ebollizione l’acqua per poi buttare i maccheroni e cuocerli fino a un paio di minuti in meno di quanto scritto sulla confezione. Li scoliamo, per poi versarli ed amalgamarli con salsiccia e carciofi, lasciando cuocere per un paio di minuti a fuoco vivo. Per ultimo aggiungiamo la besciamella. Giriamo bene il tutto prima di versare in una pirofila. Grattugiamo abbondantemente il Parmigiano e la noce moscata e poi inforniamo a 230 gradi per cinque minuti abbondanti. Quando si sarà creata la giusta crosticina, potremo spegnere il forno e andare a servire.

Oltre alle classiche lasagne e ai cannelloni, prepariamo, per Pasqua, questo timballo di maccheroni con salsiccia e carciofi. Un primo piatto gustoso e croccante che renderà pieno merito all’importanza della ricorrenza.

