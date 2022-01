Le borse delle donne le immaginano tutti come Mondi paralleli. Un po’ come quella di Mary Poppins o di Hermione Granger. Piene di magie e incantesimi, gli uomini sono convinti si nascondano soluzioni a tutti i problemi. È un po’ è vero. Ogni donna ha nella borsetta i suoi oggetti della salvezza. Dal portafoglio, al rossetto per finire con uno specchietto o una spazzola da viaggio.

Oltre alle chiavi e al burro di cacao ecco cosa non dovrebbe mai mancare nella borsa di una donna

Esistono anche degli oggetti precisi che non dovrebbero mancare mai fuori di casa. Le chiavi ovviamente sono uno di questi elementi. Come il burro di cacao o un rossetto. Anche se adesso le mascherine ci hanno tolto un po’ di fantasia nel trucco, è vero anche che la nostra pelle ha bisogno di maggiore idratazione. Per questo è importante rimpolpare le nostre labbra ogni tanto, soprattutto durante una giornata in ufficio passata tra il caldo dell’ambiente interno e la mascherina FFP2. Oltre questi oggetti, ci sono altre cose che dovrebbero essere reperibili in ogni momento.

Medicine di base

Molti credono che le medicine di base debbano essere sempre a portata di mano. Come una pastiglia per il mal di testa, del paracetamolo o del gastroprotettore se siamo soliti mangiare fuori casa. Ormai si vendono in soluzioni tascabili che si possono portare dappertutto senza sentire il minimo peso. Adatte per ogni piccolo problema quotidiano, possono essere d’aiuto in caso di impossibilità di tornare a casa nell’immediato.

Documento di riconoscimento

Oltre alle chiavi e al burro di cacao, di questi tempi non si può girare senza documento. La carta d’identità, come la patente o la tessera sanitaria sono alcune tra le carte indispensabili. La tessera di abbonamento del bus o del treno dobbiamo averla sempre con noi se siamo lavoratori pendolari.

Acqua e merenda

A prescindere da quanto stiamo fuori casa avere sempre con noi una bottiglia di acqua è un’altra cosa indispensabile. Ricordiamoci che la maggior parte di noi non beve abbastanza, per questo è importante prendere l’abitudine di portarci dietro una bottiglietta riutilizzabile. In questo modo si possono risparmiare soldi e plastica. Infine, in questo articolo, abbiamo parlato anche dell’importanza di avere sempre in borsa delle proteine o dei minerali tascabili. Non si sa mai ci venga un languorino o un piccolo abbassamento di pressione.