La salute del corpo passa anche dagli occhi. Tra i cinque sensi, la vista è quello che più spesso utilizziamo e su cui facciamo affidamento. Per questo riuscire a mettere a fuoco correttamente quello che vediamo è importante nel quotidiano.

Un calo della vista potrebbe essere normale, specie dopo una certa età. In alcuni casi, però, si potrebbero nascondere patologie preoccupanti. Per prevenire queste problematiche e tutelare i nostri occhi, potremmo affidarci all’alimentazione.

In particolare, gli esperti di salute consiglierebbero di integrare nella dieta gli alimenti ricchi di luteina. Scopriamo di cosa si tratta e cosa mangiare per migliorare il modo in cui osserviamo il mondo attorno a noi.

Luteina per contrastare le malattie visive

Secondo quanto riportano le fonti, alcuni studi accerterebbero l’importanza della luteina per combattere le malattie della vista. Questo carotenoide svolgerebbe un eccezionale funzione antiossidante, utile a contrastare i radicali liberi e le radiazioni nocive come quelle dei raggi solari.

Proprio l’eccessiva esposizione al sole sarebbe la causa principale della degenerazione della macula, patologia visiva che colpirebbe soprattutto dopo i 50 anni. Tra le conseguenze di questa problematica in costante aumento vi sarebbe addirittura la cecità.

Alla luteina, comunque, si consiglierebbe di abbinare altri nutrienti indispensabili per l’organismo. Su tutti, antiossidanti come vitamina C ed E, selenio, licopene e coenzima Q10. Purtroppo, bisogna sottolineare come il nostro corpo sia incapace di produrre la luteina da sé. Per questo è di grande importanza introdurla tramite una corretta alimentazione, che partirebbe da una buona scorta di verdura.

Oltre alle carote ecco 10 cibi ricchi di vitamine che farebbero bene alla vista proteggendo gli occhi dalle patologie

Per garantirne l’efficacia, si consiglierebbe di assumere delle dosi specifiche di luteina nel corso di una giornata. Più precisamente, si parlerebbe di circa 6 mg. Mangiando frutta e verdura in abbondanza non si dovrebbero avere problemi a raggiungere questa soglia.

Ma non solo: questo elemento sembrerebbe essere contenuto anche in altri alimenti che dovremmo consumare frequentemente. In ogni caso, oltre alle carote ecco 10 cibi ricchi di vitamine utili per gli occhi:

broccoli;

cavolini di Bruxelles;

spinaci crudi;

cavolo verde;

lattuga;

pomodori;

fagiolini;

mais;

prezzemolo;

piselli.

Prima di concludere, un ultimo consiglio sulla cottura. Evitiamo di consumare questi alimenti crudi, ma anche di cuocerli troppo. Un buon metodo potrebbe essere quello di stufarli. In caso di qualsiasi dubbio o eventuali allergie rivolgiamoci al medico competente per chiarimenti.

