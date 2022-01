È sempre piacevole entrare a casa ed assaporare il profumo di fresco e pulito ma, a volte, anche utilizzando candele o deodoranti questo non accade.

La stessa cosa capita quando apriamo il cassetto o gli armadi per indossare un capo pervaso da un odore gradevole ma ciò non accade. Il problema diventa ancora più fastidioso se notiamo la presenza di tarme che potrebbero rovinare anche il nostro bucato. Per questo problema, esiste però un rimedio naturale molto efficace che prevede l’utilizzo di un solo prodotto che molti di noi hanno già in casa.

Spesso, infatti, tendiamo a spendere denaro per acquistare prodotti nei negozi quando magari la soluzione è già a portata di mano e ci permetterà di risparmiare.

Sveliamo questo fiore

Le rose sono senza dubbio uno dei fiori più amati e apprezzati in tutto il mondo, per il loro aspetto e il loro inebriante profumo. Molti di noi le hanno nel proprio giardino e, anche se richiedono cure e attenzioni continue, regalano tantissime soddisfazioni.

Per farle crescere sempre rigogliose, molti non sanno che potrebbe essere utile questo formidabile concime naturale che darà a queste piante tutto il nutrimento necessario.

I petali del fiore sembrerebbero anche essere dei preziosi alleati in casa grazie al loro incredibile profumo.

Oltre alle bucce di limone, per profumare armadi, cassetti e casa basterebbe solo qualche petalo di questo fiore simbolo dell’amore

I petali di rosa si possono trovare ed acquistare facilmente on line ma spesso anche presso alcuni fiorai. Basterà semplicemente disporli in un piccolo contenitore da mettere in diverse zone della casa per profumarla omogeneamente. Potremmo anche chiuderli in appositi sacchetti di stoffa o di organza e disporli direttamente in armadi e cassetti, così da averli sempre profumati.

Questo sembrerebbe essere un eccezionale rimedio naturale che ci permette non solo di profumare i cassetti e gli armadi ma anche di proteggere i vestiti dalle tarme

Oltre alle bucce di limone, per profumare il nostro ambiente potremmo utilizzare tanti prodotti che abbiamo già in cucina, come le stecche di cannella.

Ma se abbiamo in casa dei petali di rosa avanzati potremmo utilizzarli anche per fare un bagno caldo per rilassarci dopo una lunga giornata di lavoro.

Basterà solamente riempire la vasca ed aggiungere dei petali freschi di rosa, alcune gocce di olio essenziale e immergerci all’interno.

Volendo, potremmo anche aggiungere all’acqua del latte, che è ricco di proprietà che influiscono positivamente sulla pelle, nutrendola.

