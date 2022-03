Puntualmente, prima di uscire, ogni donna passa in rassegna il proprio armadio per decidere il proprio outfit. Selezionerà l’abbigliamento, ma anche i vari accessori, ad esempio scegliendo tra i gioielli di tendenza di questa primavera.

Immancabile però in ogni look è la borsa, icona femminile per eccellenza. Un oggetto che negli anni è diventato sempre più un cult e ha assunto diverse forme sulla scia di quanto dettato dalle passerelle. Perché se da un lato la borsa ha lo scopo pratico di trasportare tutto ciò che ci serve, dall’altro ha anche un ruolo estetico. Inevitabilmente, dunque, dovrà aderire alle tendenze in atto. A seconda di occasioni ed esigenze dovremo trovare quella adatta a noi. La scelta è ampia, infatti oltre alle borsette mini, vanno di moda alcuni modelli versatili per la vita di tutti i giorni.

Borse per ogni occasione

Le cosiddette mini bag da qualche anno stanno davvero impazzando e questa stagione non farà eccezione. Sono delle borsette in miniatura e di diverse forme. Si va infatti da quelle più classiche rettangolari alle forme più estrose. Con tracolla in tessuto o a catenella. Spesso anche arricchite da inserirti preziosi, come chiusure decorate a bottoncino.

Le mini bag sono davvero un must per tutte le donne, ma indubbiamente si adattano a determinate occasioni. Sono più eleganti, tanto è vero che hanno poco spazio interno a disposizione, giusto per il minimo indispensabile. Perfette, dunque, su abiti glamour da indossare per andare a qualche evento importante.

Nel quotidiano invece necessitiamo di borse sicuramente più grandi e facilmente abbinabili. Fortunatamente le tendenze non trascurano i look casual e quotidiani, proponendo ad esempio una gonna perfetta per i fisici a pera ma anche alcune borse.

Oltre alle borsette mini vanno di moda anche queste borse capienti e pratiche che non possono assolutamente mancare nel guardaroba

Torna in voga, grazie ai grandi marchi di alta moda e alle sfilate, lo zainetto. Una borsa che ci permette di portare con noi davvero tutto il necessario e anche di più. Inoltre, è estremamente comodo perché distribuisce il peso su ambedue le spalle senza appesantirne una sola.

Se fino a qualche tempo fa l’abbiamo considerato un po’ spartano, sbagliavamo di grosso perché ora si riveste di una patina davvero glamour. Si va dall’intramontabile zainetto monocolore in pelle ad altri più grandi e dall’aspetto più sportivo.

Diversi i materiali e diverse le trame, da quelli monocolore che giocano con le tonalità delle cuciture ad altri in coloratissime fantasie. Naturalmente saranno anche ricchi di tasche, anteriori ma anche laterali. Varietà anche sulle chiusure, dalle fibbie vintage in metallo a quelle in plastica, fino ad arrivare a quelle a strappo o con cerniera.

Gli zainetti potrebbero dominare la stagione e farsi trovare preparate sarà un piacere. Avere uno zainetto nell’armadio, infatti, significherà unire stile a comodità.

