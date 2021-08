Ci troviamo nel pieno dell’estate e le temperature record verificatesi in questi giorni non fanno che ricordarcelo. Tra le tantissime conseguenze di questo caldo afoso e a tratti insopportabile vi sono anche quelle legate alla difficoltà di addormentarsi. Difatti sono tantissime le persone che, soprattutto durante le ultime notti, hanno fatto moltissima fatica a prendere sonno. D’altronde tra il sudore eccessivo e gli animali che entrano in casa a disturbare a causa delle finestre aperte, in questo periodo le condizioni non sono di certo ideali.

Soprattutto ora

Ci sono poi persone che, anche in inverno, non riescono a trovare sonno con la stessa facilità degli altri. Quest’ultimi, come è possibile immaginare, ultimamente si ritrovano all’interno di un incubo. Dove l’insonnia è protagonista e la qualità delle giornate peggiora sempre più. Per loro, ma anche per tutti quelli che la vivono come una difficoltà stagionale, è importante trovare delle soluzioni. Così da scongiurare notti insonni e riposo mancato e riprendersi la serenità di svolgere le attività della giornata senza essere perennemente stanchi.

Oltre alle arance soprattutto questo condimento è ricchissimo di melatonina per conciliare il sonno

In alcuni casi l’insonnia e il disturbo legato alla difficoltà di addormentarsi fanno riferimento a cause ben specifiche. Le quali si rifanno a patologie o comunque disturbi che necessitano il parere esperto di un medico. Tuttavia, in altri casi, si tratta di una semplice fatica a prendere sonno, che ci impedisce dunque di trovare immediatamente le condizioni per dormire. In questi casi potrebbero essere di aiuto alcuni metodi e tecniche naturali, in grado di favorire il sonno. A tal proposito già qualche tempo fa avevamo svelato come bastasse sostituire questo oggetto per dormire un sonno profondo e indisturbato.

Oggi anche ci soffermeremo su un rimedio che ci aiuterà in questo senso. Questa volta però non parleremo di un oggetto ma di un alimento che, grazie ad una componente in particolare, si rivela utile contro questo fastidio. Infatti oltre alle arance soprattutto questo condimento è ricchissimo di melatonina per conciliare il sonno.

Sarà per molti una sorpresa ma stiamo parlando del comunissimo olio d’oliva. Difatti così come spiegato anche sul sito dell’Istituto superiore di sanità, l’olio d’oliva contiene un’importante concentrazione di melatonina. Quest’ultima si rivela molto importante in relazione alla fisiologia del sonno. Nonché alla regolazione delle fasi di sonno e veglia.

La melatonina è utilizzata difatti per i disturbi legati all’addormentarsi, causati sia dai sintomi del jet leg che dalla vita frenetica. Per questo motivo potrebbe rivelarsi una buona idea quella di integrare all’interno della propria dieta l’olio d’oliva. Facendo ovviamente attenzione a non esagerare con le quantità e concordando con il proprio medico quando e come aggiungerlo. In caso di difficoltà blande e passeggere infatti potrebbe darci inaspettatamente una gran mano. Proprio grazie alla presenza di una componente così importante come la melatonina.