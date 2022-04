I titolari di Legge 104 ed i familiari che li assistono possono contare su alcune importanti agevolazioni. Alcune riguardano solo coloro che lavorano, visto che vengono riconosciuti permessi e congedi per l’assistenza del disabile. Ma altre riguardano spese sostenute per conto o per interesse del disabile o dal disabile stesso. E’ il caso, per esempio, dell’automobile, che in presenza di particolari patologie che limitano o impediscono la deambulazione, prevede uno sconto sull’IVA all’atto dell’acquisto. Ma oltre all’auto anche frigorifero lavastoviglie e lavatrice possono fruire di questo beneficio. Occorre, però, rispettare determinate condizioni.

Cosa si può acquistare?

Con l’interpello 422 del 24 ottobre del 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta chiara al riguardo. Specificando quali possono essere gli elettrodomestici che il disabile titolare di Legge 104 con gravità può acquistare fruendo dell’IVA al 4%. Si tratta di uno sconto non indifferente visto che sull’acquisto viene applicata l’IVA al 4% anzichè al 22% come nella generalità dei casi. Questo comporta, di fatto, uno sconto del 18% sul prezzo finale da pagare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA al 4% può essere applicata solo nel caso che ci sia un collegamento funzionale tra acquisto e disabilità. In pratica l’acquisto deve portare ad un miglioramento effettivo della qualità della vita del disabile. Ma attenzione, non si può contare su un collegamento arbitrario. Deve, infatti, essere attestato da uno specialista che si baserà su una valutazione medico legale tecnica.

Oltre all’auto anche frigorifero, lavastoviglie e lavatrice possono essere acquistati con uno sconto del 18% dall’invalido con Legge 104 e con questo certificato

Di fatto, quindi, per avere diritto al beneficio dell’IVA al 4% è necessario che l’acquisto sia finalizzato al benessere del disabile. E che faciliti la sua autosufficienza, la sua integrazione e la comunicazione interpersonale. Così come previsto per i sussidi tecnici e informatici. Ma qual è la documentazione necessaria per poter godere dell’IVA agevolata?

Al momento dell’acquisto il disabile titolare di Legge 104 con articolo 3 e comma 3 deve consegnare la venditore la seguente documentazione:

una prescrizione del medico specialista in cui è certificato il collegamento funzionale tra quanto si deve acquistare e la patologia invalidante;

il certificato che attesti l’invalidità funzionale rilasciato dalla ASL.

Attenzione. La certificazione del medico deve specificare, quindi, il beneficio che il disabile avrà dall’utilizzo dell’elettrodomestico che si acquista. Facciamo qualche esempio. L’acquisto di una lavastoviglie con il comando vocale potrebbe apportare un miglioramento nella quotidianità del disabile. Oppure una lavatrice con comandi a distanza e che si può azionare, ad esempio, dal cellulare.

