Purtroppo, molto spesso ci sono degli sprechi in cucina, a causa della fretta o il non sapere come riutilizzare determinati prodotti. Eliminando tutti questi sprechi che quotidianamente facciamo, potremmo risparmiare notevolmente a fine mese.

Per esempio, il limone è un agrume molto utilizzato in cucina, ma sorprendentemente anche le sue bucce potranno essere utilizzate in casa grazie alle loro proprietà.

Gli scarti sono preziosissimi, come anche l’acqua di cottura delle patate, che solitamente gettiamo senza sapere che è preziosissima in casa.

Oltre all’acqua della pasta, non butteremo l’acqua di cottura delle patate grazie a questi 3 preziosi utilizzi per casa e giardino

Riciclare significa anche salvaguardare l’ambiente e questo ragionamento si applica anche agli oggetti che abbiamo in casa.

Ad esempio i tappi di sughero, che tendenzialmente gettiamo dopo aver finito di bere la bottiglia di vino. Ma potremmo riutilizzarli in diversi modi insospettabili.

L’acqua di cottura delle patate si rivela un’eccezionale alleata per aiutarci a sgrassare le stoviglie lasciandole a mollo nel lavandino prima di metterle in lavastoviglie.

Proprio grazie all’amido che contiene, si rivela efficacissima per sciogliere il grasso e potremo utilizzarla ogni volta che ne avremo la possibilità.

In alternativa, se non volessimo ricorrere all’utilizzo dell’apposito elettrodomestico, potremmo passare le stoviglie grattando leggermente con una spugnetta imbevuta.

Successivamente effettuiamo un secondo lavaggio con il consueto detersivo per piatti, versando anche alcune gocce di limone per ottenere, in più, un’efficacia deodorante.

Inoltre, l’acqua di cottura delle patate funge anche da diserbante, impedendo alle fastidiose erbacce di sviluppare le loro radici.

Versiamo l’acqua in un nebulizzatore e spruzziamola intorno alle aiuole e negli angoli del nostro giardino, facendo attenzione a non nebulizzarla sulle piante.

Invece di gettarla via, l’acqua delle patate è anche utile nel caso stessimo preparando un delizioso purè.

In caso non volessimo utilizzare il latte, per dargli maggiore cremosità potremo infatti utilizzare l’acqua di cottura delle patate, che potremo includere anche nella preparazione di un gustoso stufato.

Molti non sanno che possiamo anche conservare la buccia delle patate quando le sbucciamo.

Ovviamente dovranno essere prima ben lavate, dopodiché potremo metterle a cuocere facendole saltare con un filo d’olio e delle spezie a piacimento.

Potremo poi abbinarle a delle verdure di stagione per un contorno da leccarsi i baffi.

