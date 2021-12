Mantenere il lavandino sempre pulito e senza macchie è difficile perché lo si utilizza quotidianamente quando cuciniamo.

È quindi importante igienizzarlo regolarmente, perché possono accumularsi al suo interno molti batteri.

Questo è spesso dovuto ai resti degli alimenti che rimangono al suo interno dopo aver lavato i piatti.

Non solo, succede infatti molto frequentemente che questo tenda anche ad otturarsi, costandoci quindi tempo e fatica.

In questo caso, quindi, potrebbe essere interessante conoscere questa infallibile soluzione per sturare il lavandino con due semplici ingredienti che abbiamo tutti in casa.

Oltre all’aceto per pulire, profumare ed eliminare il calcare dal lavandino basta questo rimedio della nonna veloce ed efficace

Non tutti sanno che il limone che utilizziamo in cucina può spesso rivelarsi un prezioso alleato per affrontare diverse problematiche domestiche.

È possibile anche riciclare le sue bucce, grazie al loro riutilizzo in casa, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui ci trascorriamo tanto tempo.

Per pulire il lavandino e donargli nuova brillantezza sarà necessario solamente tagliare a metà un limone.

Procediamo strofinandolo su tutte le superfici da trattare, per poi pulire e ripassare il tutto servendoci di un panno umido e pulito.

Non tutti sanno infatti che è così efficace anche contro il calcare grazie alla sua acidità del tutto naturale.

Inoltre, donerà anche a questa parte della cucina una nuova e fresca profumazione che ci darà la sensazione di pulito.

Aggiungiamo un altro ingrediente della casa

A questo ingrediente, volendo, possiamo aggiungere il bicarbonato, che darà una maggiore efficacia all’operazione di pulizia, scrostando anche lo sporco più ostinato.

Basterà semplicemente versare nel lavandino dell’acqua e del bicarbonato, per poi passarci ancora del limone.

Potremmo successivamente utilizzare uno spazzolino di riciclo per eliminare le incrostazioni, rilasciando anche un profumo inebriante nel lavandino.

Maggiori informazioni

È importante sapere che questo rimedio naturale è adatto ai lavelli in acciaio; per lavelli composti da altri materiali, come quelli in marmo, è preferibile optare per l’aceto.

Invece, per quelli di rame od ottone non andranno utilizzati né l’aceto né il limone perché, essendo sostanze acide, potrebbero danneggiarli.

Essendo un metodo fai da te, bisognerà accertarsi di poterlo utilizzare sulla superficie in questione senza rischiare di danneggiarla, magari facendo una piccola prova in un’area nascosta.

