Solo di recente abbiamo visto e spiegato come funziona la truffa allo sportello ATM nota sotto il nome di “Lebanese Loop”. Tecniche messe in piedi da malfattori con il chiaro intento di sottrarre la card, intercettare le credenziali (PIN, per esempio) e passare a svuotare il conto.

In un certo senso, nulla di nuovo sotto il sole, eppure in tanti ancora continuano a cadere vittime di questi tranelli. Non solo, ma le vie delle malefatte non finiscono qui. Infatti oltre alla truffa allo sportello Bancomat attenti ai propri risparmi quando si opera su questi siti Internet. Vediamo di cosa stiamo parlando.

L’azione di contrasto CONSOB verso l’abusivismo finanziario

Appena qualche giorno prima di Natale, la CONSOB ha ordinato l’oscuramento di 28 tra siti e pagine web. In pratica si tratta di siti Internet attraverso i quali i gestori offrivano abusivamente servizi di trading. Nella maggior parte dei casi si è trattato di cripto-valute.

L’azione è il frutto del lavoro della task force congiunta tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e la Guardia di Finanza. Da questa è partita la segnalazione a CONSOB che ha poi proceduto ad oscurare i siti in questione.

Le 28 pagine/siti oscurati

I siti Internet o pagine web soppresse sono:

Gate Technology Corp (domini Internet: www.gate.io; www.gateio.rocks; www.gateio.ws);

EliteCrypto Trade (www.elitecryptotrade.com);

Maxbit LLC (www.quotex.io; www.quotex.com);

PrimeXTB Trading Services LLC (www.primextb.com e relativa pagina https://my.pimexbt.com);

Po Trade Ltd (www.po.trade);

AMarkets Ltd (www.amarkets.com e la pagina https://my.amarkets.org);

Finmax (www.finmaxbo.com);

SimpleFX Ltd (e https://simplefx.com e pagina https://app.simplefx.com);

Vantage Global Limited (www.monetamarkets.com);

Ultimate-mining.co (www.ultimate-mining.co);

“Bitcoin ERA” e “Absystem” (domini Internet: https://bitcoinera.app e https://absystem.world);

“Bitcoin ERA”, “CryproRobot” e “Sagatrade” (www.bitcoinera.com; www.cryptorobot.com; www.sagatrade.io);

“Bitcoin-evolutionpro”, “Twingle Consulting LTD” (www.bitcoin-evoltionpro.com; http://cointrade.cc);

“Bitcoin UP” e “FXPLANB” (www.bitcoin-up.live; http://fxplanb.com);

Binarium Limited (domini Internet: www.binarium.com; http://binarium.global; http://binarium.trading).

Oltre alla truffa allo sportello Bancomat attenti ai propri risparmi quando si opera su questi siti Internet

Il comunicato CONSOB precisa che sono in fase di svolgimento le attività di oscuramento di queste pagine e/o domini Internet sul territorio italiano. L’operazione potrebbe anche durare qualche giorno.

Più in generale, invece, la Commissione Nazionale richiama il piccolo risparmiatore al senso di prudenza nei propri atti di investimento. Ad esempio, prima maneggiare i propri soldi è bene accertarsi che l’intermediario rientri tra quelli accreditati al relativo esercizio. Inoltre bisogna stare attenti che sia stato pubblicato il prospetto informativo relativo alle offerte di prodotti finanziari.

Approfondimento

Occhio a 5 dettagli per riconoscere la truffa dello specchietto e non subire il furto di soldi.