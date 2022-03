Oltre alla torta di mele ecco come preparare un dessert cremoso e veloce riciclando banane troppo mature senza uova né forno

Quando ci si reca al supermercato non è raro acquistare più alimenti del previsto. In molti hanno una immotivata necessità di fare una scorta di cibo che, alla fine, finirà solamente nella spazzatura.

Tra gli alimenti che più di frequente vengono comprati in grandissime quantità troviamo la frutta e la verdura. In modo particolare le banane e le mele che tenderanno a maturare e annerirsi molto velocemente.

Ci sono però alcune ricette che potrebbero soccorrerci in caso di banane o mele troppo mature.

Oltre alla torta di mele ecco come preparare un dessert cremoso e veloce utilizzando le banane molto mature. Ovviamente non si parla di banane marce ma semplicemente annerite.

Tra i dessert di cui può essere protagonista proprio questo dolcissimo frutto troviamo la banana split ma anche diverse torte.

Oggi si andrà a vedere una mousse perfetta come dolce alla fine di un pasto o per uno spuntino pomeridiano.

Prepararlo sarà molto semplice ma anche economico ma il gusto sarà strepitoso. Sarà sufficiente avere in casa delle banane mature, dei limoni e della panna fresca. Oltre a questo si potranno aggiungere scaglie di cioccolata e prugne ma sarà facoltativo.

Ingredienti:

4 banane mature;

2 limoni;

7 cucchiai di panna fresca;

3 cucchiai di zucchero;

10 prugne;

scaglie di cioccolata, quanto basta.

Tagliare a metà i limoni e spremerli in una ciotola dopo averli lavati accuratamente. Le prugne, poi, dovranno essere lavate e disossate se non si sono acquistate prugne già senza nocciolo.

Mettere le prugne a cuocere in un pentolino con un bicchiere di acqua e il succo di limone. Il succo di limone sarà utile per allontanare il rischio di annerimento delle banane e darà un sapore meno dolce.

Le prugne e il succo di limone dovranno essere lasciati cuocere a fiamma lenta per una decina di minuti.

Una volta cotte le prugne andranno messe in un frullatore e lasciate raffreddare.

Nel frattempo si dovranno sbucciare le banane e dividerle a pezzettini aggiungendole poi alle prugne. Prima di iniziare a frullare aggiungere anche la panna e lo zucchero.

Il composto potrà, a questo punto, essere distribuito nelle coppette per essere, in seguito, servito. In questa fase si potranno anche aggiungere scaglie di cioccolato a piacere.

Si consiglia di consumare la mousse di banane subito dopo averla preparata.