L’autunno oltre ai colori e alla nebbia porta con sé anche alcuni frutti tra i più buoni in assoluto. Oltre al caco e ai kiwi, infatti, sono le mele le vere protagoniste della stagione fredda.

Di solito piacciono a tutti per il loro gusto dolce e piacevole. Oltre a questo sono tra i frutti più ricchi di proprietà benefiche per l’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non si deve fare altro che mangiare una mela per fare il pieno di fibre, vitamine e sali minerali. Ottime da consumare, magari anche con la buccia, per uno spuntino salutare al posto di dolciumi e prodotti preconfezionati.

Oltre a ciò diventeranno le vere protagoniste della cucina in questo periodo tra torte, crostate, marmellate e tanto altro.

Tra le varie ricette perfette per preparare le mele troviamo le famose mele nel sacco, molto facili e veloci da preparare. Infatti, oltre alla torta di mele è questo dolce senza burro né uova la vera magia dell’autunno.

Un dolce buono e salutare leggermente diverso da solito che alla fine stupirà tutti.

Ingredienti

10 mele;

4 rotoli di pasta sfoglia;

30 amaretti;

5 cucchiai di miele;

cannella, quanto basta;

zucchero a velo, quanto basta.

Oltre alla torta di mele è questo dolce senza burro né uova la vera magia dell’autunno

Prima di iniziare a preparare questo dolce si consiglia di lavare molto bene le mele e di sbucciarle. Dopo avere eliminato il torsolo concentrarsi sul ripieno di amaretti.

Prendere gli amaretti e sminuzzarli insieme al miele e alla cannella prima di procedere mescolando per bene.

Per quanto riguarda la cannella tanto dipenderà dal gusto di ognuno. Dal momento che non è strettamente necessaria, la preparazione risulterà perfetta anche omettendola.

In seguito prendere la pasta sfoglia e dividerla in tanti quadrati quante sono le mele, le dimensioni varieranno a seconda della tipologia di mela.

Sistemare al centro dei diversi quadrati le mele e richiudere la pasta sfoglia. Riscaldare il forno a 180 gradi prima di infilarci dentro le mele. Una volta caldo lasciare le mele a cuocere per circa mezz’ora e servire tiepide o a temperatura ambiente. Spolverare con dello zucchero a velo e portare in tavola.

Conservazione

Dal momento che è un dolce ottimo da mangiare appena preparato se ne sconsiglia la conservazione in frigorifero. Se proprio non se ne può fare a meno potranno essere tenute in frigorifero per un giorno e riscaldate in forno prima di consumarle.