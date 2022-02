Oltre alla perdita di memoria, anche questi 2 disturbi alla vista potrebbero essere sintomi precoci dell’Alzheimer

La medicina non ha ancora definito, in modo chiaro, i confini che delimitano le malattie neurodegenerative, come Alzheimer e demenza senile. Quello che, però, sappiamo è che oggi, soltanto in Italia, più di un milione di cittadini ne soffre. Grazie ai progressi della ricerca, però, sappiamo anche che il declino cognitivo non è per forza un destino certo e ineluttabile. I ricercatori investono quotidianamente le loro forze ed energie per scoprirne cause e soluzioni.

A tal proposito, parlando di Alzheimer, fattori di particolare rilevanza sono i primi sintomi con cui si manifesta. Solitamente associamo l’Alzheimer a un importante deficit di memoria. Ma, oltre alla perdita di memoria, ci sono altri sintomi che è bene tenere d’occhio, perché potrebbero preannunciare la malattia con largo anticipo. Gli esperti consigliano di fare attenzione anche a due disturbi alla vista, molto diffusi e apparentemente innocui.

Come si manifesta all’inizio l’Alzheimer

È vero che il sintomo più frequente ed evidente dell’Alzheimer è la difficoltà a ricordare. Ma non è il solo campanello d’allarme e, imparando a riconoscere gli altri, possiamo cogliere la malattia sul nascere e trattarla nel modo più adeguato.

I ricercatori del Centro Alzheimer elencano una serie di spie, che potrebbero accendersi in concomitanza con la perdita di memoria (o anche prima).

Tra queste annoverano le difficoltà di linguaggio, per cui il malato perderà all’improvviso le facoltà di denominare gli oggetti ed esprimersi correttamente.

Altri sintomi possibili sono la difficoltà a muoversi nello spazio (conseguenza della perdita progressiva di orientamento) e nel tempo (una difficoltà a percepirne l’andamento).

Anche l’apatia, intesa come progressivo azzeramento di motivazione ed entusiasmo nello svolgere le azioni quotidiane, potrebbe essere un sintomo prematuro di Alzheimer.

Questi sono i campanelli d’allarme più noti, a cui i ricercatori ne aggiungono due, di cui si parla poco.

Oltre alla perdita di memoria, anche questi 2 disturbi alla vista potrebbero essere sintomi precoci dell’Alzheimer

Tra i primi sintomi, con cui l’Alzheimer si manifesta, potrebbero esserci anche delle problematiche legate alla vista. Gli esperti ne nominano due in particolare: la cataratta e il glaucoma.

Queste patologie dell’occhio sono piuttosto frequenti una volta superati i 60 anni di età. Ma, mentre a volte sono normali conseguenze del tempo che avanza, altre volte potrebbero preannunciare il declino cognitivo. Gli esperti raccomandano particolare attenzione, specialmente nei casi in cui i disturbi rendono difficile leggere o riconoscere lettere e colori. Anche la difficoltà a giudicare con lo sguardo la distanza tra gli oggetti potrebbe essere un segnale d’allarme.

