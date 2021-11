Durante la vita quotidiana ci sono diversi elettrodomestici di cui non possiamo fare a meno a causa della loro incredibile utilità.

Una di queste è sicuramente la lavatrice, che ci consente di risparmiare tanto tempo e ci permette di avere rapidamente vestiti puliti e profumati.

Proprio in questo caso potrebbe sembrare incredibile ma per risparmiare in bolletta quando si fa la lavatrice basterebbe questo geniale trucchetto poco conosciuto.

In particolare, in questo periodo dell’anno dove vediamo lievitare i costi delle bollette, diventa indispensabile cercare di arrivare alla fine dell’anno con qualche soldo in più.

Oltre alla lavatrice per evitare bollette stellari bisognerebbe fare attenzione a questo importantissimo elettrodomestico che tutti utilizziamo

Tra questi elettrodomestici c’è il ferro da stiro, che ci permette di avere vestiti sempre impeccabili e di fare buona impressione.

È un’operazione che può essere molto noiosa perché ci sono spesso pieghe che sono difficili da eliminare e ci costano tempo prezioso.

Non tutti però considerano che utilizzare il ferro da stiro significa anche consumare energia elettrica che si aggiungerà alla bolletta insieme alle altre spese.

Per questo potrebbe essere utile sapere anche che bisognerebbe fare attenzione a questi 3 comuni errori perché potrebbero far aumentare il costo della bolletta.

Per risparmiare, però, esistono dei piccoli accorgimenti che possono fare la differenza. Ad esempio, sapere quando stirare.

Infatti, a seconda del fornitore di energia elettrica col quale abbiamo attivato la nostra utenza, ci saranno determinate fasce orarie in cui ci verranno addebitati costi ridotti.

Se intendiamo risparmiare ulteriormente, sarebbe consigliato procedere con la stiratura a freddo del bucato, mentre il ferro diventa caldo.

Un’altra buona abitudine che in pochi adottano è quella di spegnere l’apparecchio quando mancano pochi panni da stirare, sfruttando così il calore residuo senza dover spendere.

Se intendiamo acquistare o regalare per le feste un ferro da stiro nuovo, potremmo optare per quelli che si riscaldano rapidamente, così da risparmiare.

Inoltre, sarebbe anche consigliabile acquistarne uno in alluminio poiché, grazie alle sue proprietà di conduttore, sembrerebbe consumare meno corrente.

Potremmo evitare anche di stirare alcune cose, come ad esempio gli asciugamani, che potremmo semplicemente arrotolare da un verso e dall’altro per averli comunque ben piegati.

Inoltre, anche calzini e biancheria intima, se stesi bene, non sarà necessario stirarli. In questo modo, potremmo abbassare i consumi e risparmiare tempo prezioso.

