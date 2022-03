Oltre alla Dipladenia e all’Echinacea è questa la pianta dai fiori colorati e profumati che cresce rapidamente per avere un giardino e un balcone da invidia già da maggio

Ci sono piante fatte apposta per chi non ha pazienza e vuole vedere subito i risultati. In molti casi, ad esempio in una casa nuova, si ha voglia di vedere subito il giardino in fiore. Ecco allora che diventa importante scegliere le piante giuste che crescano rapidamente come ad esempio la Dipladenia.

La dipladenia è una varietà floreale che ha dei meravigliosi fiori a tromba con gradazioni che vanno dal bianco al rosso passando per rosa. La Dipladenia viene spesso confusa con la Mandevilla ma quest’ultima ha fiori di dimensioni notevolmente più grandi anche dall’aspetto simile. Questa rampicante che predilige le zone di soleggiate, ha uno sviluppo veramente importante. La varietà Boliviensis, ad esempio può raggiungere i 4 metri e naturalmente ha necessità di un idoneo sostegno. Soprattutto la Dipladenia ha una crescita molto rapida e una stagione di fioritura molto lunga da metà aprile fino ad inizio inverno. Per supportarne la crescita, occorre concimare con costanza durante il periodo vegetativo almeno una volta ogni due settimane. La Dipladenia non è la sola però a divenire una macchia colorata in poco tempo.

L’Erigeron

Un cuscino di fiori colorati, pronti in un batter d’occhio. Si tratta di una varietà appartenente alle astracee con fiori piccoli molto simili alle margherite. L’Erigeron è una pianta per i pollici neri perché cresce rapidamente arrivando comunque al di sotto del metro senza badarci troppo. Non necessita di particolari cure e ha una fioritura lunga da aprile fino alla fine dell’autunno. Si possono utilizzare nelle aiuole, per effetti cromatici incredibili dato che le infiorescenze vanno dal lavanda al giallo dall’arancione al rosa fino al bianco. La pianta dell’Erigeron predilige le posizioni soleggiate e può esser coltivata anche in vaso. Attenzione però perché ha uno sviluppo talmente rapido da poter esser paragonata ad una pianta infestante. La collocazione top è fra le intercapedini di muretti a secco oppure ricadente in vasi sospesi. Fra i pregi di questa piantina c’è quello di essere cibo prelibato per gli insetti impollinatori, fra cui le splendide farfalle.

L’Echinacea

Parzialmente simile al fiore all’Erigeron, l’Echinacea ha petali allungati e stretti che crescono attorno a un bottone centrale marrone di grandi dimensioni. Anche questa pianta predilige le posizioni soleggiate e fiorisce leggermente più tardi rispetto alle prime due varietà ossia a giugno. Garantisce fiori però sino ad ottobre inoltrato. Proprio in questi giorni è giunta l’ora di dare alle piatine violacee o arancioni del concime granulare a base di azoto e potassio. Questa pianta non va annaffiata molto e questo la rende adatta a sopportare periodi di siccità.

Queste tre piante fiorite e a crescita rapida desiderano lo stesso tipo di terreno: drenante, ricco di sabbia ma anche misto a torba.

