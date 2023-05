Oltre alla carbonara e amatriciana è questo il piatto adorato da Sabrina Ferilli: è semplice, veloce e gustoso

Sabrina Ferilli è un’artista straordinaria e la sua simpatia ha conquistato molti. In più è una grande appassionata di cucina e ama i piatti della tradizione romana, ma non solo, scopriamo l’insospettabile pietanza che adora mangiare.

La bellissima e sensuale Sabrina Ferilli, classe 1964, ad oggi ha ottenuto vari riconoscimenti molto importanti, grazie all’incredibile carriera divisa tra teatro, cinema e televisione. L’affascinante attrice romana possiede uno spiccato senso dello humor, una verve straordinaria che ha fatto breccia nel cuore di tanti italiani.

Il suo fisico non passa inosservato, che mantiene in perfetta forma grazie anche all’allenamento in palestra costante. Non seguirebbe particolari diete, anzi è un’amante della cucina ed anche una brava cuoca. È apparsa in alcuni video sui social con la nonna popolare ne web, Lella, mentre preparavano insieme le famose frappe di Carnevale. L’abbiamo vista cucinare nella simpatica e interessante serie tv “Dinner Club” dove le ricette sono ispirate ai viaggi dei vari personaggi famosi.

Pochi sanno che oltre alla carbonara e amatriciana, è questo il piatto che ama tanto la Ferilli

Sabrina è anche una buongustaia e ama 2 tipi di pasta molto noti, l’amatriciana e la carbonara, dei piatti romani irresistibili. Amate in tutto il Mondo e immancabili nelle tavole romane, queste ricette, all’apparenza facili da realizzare, nascondono varie insidie. Nonostante il risultato sia abbastanza diverso, i due primi hanno una differenza sostanziale. Entrambi hanno come ingredienti base pecorino, guanciale e pepe, ma la carbonara si completa con l’uovo, l’amatriciana con il pomodoro.

Ebbene l’attrice romana, come molti, sembrerebbe non riuscire a scegliere il suo preferito, anche se forse tenderebbe più per l’amatriciana. Ma in una foto Instagram dichiara amore ad insospettabile piatto, che si prepara in pochi minuti. Si tratta di un semplicissimo uovo sodo, infatti, oltre alla carbonara e amatriciana è questo il piatto che dice di amare, mostrandolo in primo piano appena assaggiato. Effettivamente La Ferilli apprezza questo straordinario ingrediente, spesso sottovalutato, ma molto versatile per preparare ricette gustose e appetitose.

Come cucinare l’uovo

Ci sono infiniti modi per usare l’uovo in cucina, sia per la preparazione di pietanze dolci che salate. Oltre ad essere un componente importante per realizzare torte, crostate e creme, possiamo usarlo per fare degli squisiti pancake. Sono facilissimi da preparare, l’impasto prevede oltre le uova, la farina, il burro, latte, lievito e zucchero e si possono condire in mille modi.

L’uovo sodo amato da Sabrina, invece, si cuoce in poco più di 5 minuti e si mangia solo o accompagnato da qualche salsa. Per mangiarlo alla coque basterà bollirlo un paio di minuti. Per farlo in camicia e fare un figurone a tavola, scaldiamo dell’acqua in un tegame, insieme al sale e aceto, creiamo un vortice con il cucchiaio e immergiamo l’uovo. Accompagniamolo poi con frutta secca e verdura mista di stagione e pane abbrustolito.