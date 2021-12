Il bagno è quella stanza di casa che adoriamo vedere pulita e luccicante, seppur è davvero difficile raggiungere questo obiettivo. In particolar modo il wc, a causa del costante utilizzo dell’acqua piena di calcare dello scarico, è davvero difficile da mantenere lindo e profumato. Soprattutto quelli più vecchi dove, sullo smalto, oramai logorato dal calcare, si formano delle antiestetiche macchie gialle.

I primi tempi bastava l’utilizzo di un prodotto, nemmeno troppo aggressivo, e tutto tornava candido come appena acquistato. Ma dopo un po’ di anni, come per molte altre cose, diventa molto più complicato e non riusciamo più a trovare soluzioni valide. Oltre alla candeggina, è questo straordinario prodotto fai da te con 4 ingredienti che farà risplendere il wc del nostro bagno.

Ecco tutto l’occorrente

Di soluzioni ne abbiamo dette davvero tante, anche fantasiose ma sicuramente risolutive. Ma se anche queste ultime continuano a fallire non dobbiamo demordere.

Ai due prodotti efficaci per eccellenza, il bicarbonato e il limone, andremo ad aggiungerne altri 2 per creare questo fantastico prodotto. Assolutamente nulla di complicato, anzi, tutto facilmente reperibile in qualsiasi supermercato o negozio sotto casa a pochi soldi.

Per preparare il nostro prezioso composto ci serve:

200 grammi di bicarbonato;

12 gocce di succo di limone;

30 grammi di soda Solvay;

8 gocce di olio essenziale di tea tree.

Quello che ci occorre non è per nulla complicato; la soda Solvay, se qualcuno non la conoscesse, è semplicemente del carbonato di sodio, noto per le proprietà sgrassanti e igienizzanti.

Prendiamo una capiente ciotola ed inseriamo, tutti insieme, i nostri ingredienti; ora mescoliamo il tutto velocemente ed energicamente. Otterremo, dopo poco, una pasta cremosa che va applicata in tutti quei punti ingialliti e macchiati del wc. Noteremo, stupendoci, che il nostro sanitario è tornato bianco, profumato ed igienizzato come appena installato.

Ma questo “miracoloso” impasto che abbiamo creato non è utile solo per la tazza. Anche tutti gli altri sanitari del nostro bagno, se dello stesso materiale del wc, possono essere trattati allo stesso modo. Ecco che finalmente, ogni volta che ci entreremo, avremo quella piacevole sensazione di bagno pulitissimo come quello degli spot televisivi.