Se abbiamo appena ricevuto in dono un animale domestico dobbiamo anche essere preparati sul tipo di alimentazione che dovranno tenere i nostri amici animali. Non sarebbe giusto pensare che ciò che abbiamo in casa possa andare bene per loro. Se abbiamo un animale dobbiamo essere consapevoli che dovremmo affrontare delle spese per acquistare il cibo giusto per lui. Infatti, molti sono i cibi non adatti ai nostri compagni pelosi, vediamo meglio quali sono. Oltre al würstel di maiale, al cioccolato e ai dolci, ecco gli altri alimenti da non dare mai al cane né ai gatti e criceti.

Frutta sì, no, forse

Sull’alimentazione degli animali ci sono molte teorie e condizionamenti. Di sicuro dovremmo ascoltare con cura i consigli del nostro veterinario o degli esperti di alimentari specializzati per gli animali. E non discostarci da un’alimentazione semplice e varia, anche se apparentemente monotona.

È risaputo infatti che carne, pesce e uova crude non vanno bene per cani e gatti. Questi alimenti infatti dovrebbero esser cotti per poter essere consumati anche dai nostri amici pelosi, altrimenti rischieremmo qualche intossicazione alimentare.

Non facciamoci conquistare dai loro musi simpatici e golosi e cuciniamoli al punto giusto.

Anche la frutta potrebbe essere un alimento poco adatto per cani e gatti, soprattutto se è una frutta con semi, perché questi potrebbero creare delle ostruzioni.

Se vogliamo dare mele, arance e anguria potremmo farlo dopo aver eliminato i semini fastidiosi tanto per noi quanto per loro. Tra la frutta vietata ci sono anche l’uva e l’avocado, che potrebbero provocare una intossicazione alimentare.

Non dimentichiamo infine che né il sale né le spezie fanno al caso nostro se dobbiamo preparare una pietanza al nostro animale. Se questo tipo di condimento a volte diventa essenziale per i nostri cibi, per loro sono assolutamente vietati. Così come gli impasti crudi di pane e pasta.

I nostri amici criceti invece normalmente si nutrono di semi e semenze. Cominciamo con il ricordare che ciò che per loro non è assolutamente adatto è quello che potrebbe andar bene per cani e gatti. Quindi le crocchette di questi ultimi non si possono utilizzare, così come i tradizionali pane e pasta. Anche i prodotti lattiero caseari come yogurt e formaggi sono cibi da evitare per i criceti. E dato che i nostri amici pelosi bevono semplice acqua naturale, non proponiamo bevande zuccherate o tè.

Quindi non dimentichiamoci del buon mix di semi e di verdure e il nostro criceto potrà ritenersi appagato.