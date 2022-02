I gatti sono animali che con la loro tenerezza sanno conquistare il cuore dei loro padroni rendendosi irresistibili. Quando sono piccoli, poi, sanno essere così coccolosi che farne a meno sembra non essere più possibile.

Non appena mettono piede in casa cerchiamo di soddisfarli sotto ogni aspetto, dall’alimentazione sino alle solite, indispensabili carezze. A volte, però, può capitare che il nostro micetto faccia emergere il suo lato selvaggio e che prenda di mira gli oggetti della casa. Non è raro vederlo accanirsi contro il divano o saltare addosso alle tende delle finestre.

Il motivo per cui lo fa potrebbe essere apparentemente sconosciuto per noi, ma una ragione esiste. In ogni caso, se vogliamo farlo smettere ci basterà seguire alcuni semplici consigli che esporremo qui di seguito.

Perché il micio ha questi strani comportamenti distruttivi

Se notiamo il gatto di casa tirare graffi a ripetizione contro il divano, sappiamo che lo fa principalmente per marcare il territorio. È un’abitudine completamente naturale dei felini, che vogliono lasciare un chiaro messaggio alla concorrenza. Questo comportamento è di solito normale e non dovrebbe destare preoccupazione. In certi casi esprimerebbe il disagio dell’animale che tende ad annoiarsi eccessivamente.

Anche saltare sulle tende riguarda il modo in cui madre natura ha creato i nostri amici felini. Forse lo fanno per poter osservare tutto dall’alto, o per proteggersi da eventuali predatori. In ogni caso non allarmiamoci e non sgridiamoli, perché non serve a nulla. Piuttosto, cerchiamo di capire come risolvere il problema.

Oltre al tiragraffi ecco come proteggere il divano e salvare le tende dai graffi del gatto scatenato

La soluzione più pratica e immediata resta quella del tiragraffi. Assicuriamoci che quello che abbiamo acquistato o fatto in casa sia stabile e abbastanza alto. Magari scegliamone uno dotato di piano d’appoggio, così che il gatto possa usarlo per accomodarvisi in cima. Per invogliare l’animale a sfogarsi sul tiragraffi potremmo sfregarvi sopra qualche fogliolina di erba gatta, che dovrebbe attirarlo.

Se vogliamo un metodo alternativo, potremmo acquistare del nastro trasparente in PVC da applicare sul divano. Non è una soluzione che bada particolarmente all’estetica, ma almeno dovrebbe fare da protezione. Come altra opzione potremmo rivestire totalmente il divano con un apposito tessuto in microfibra. Sarà difficile per il gatto riuscire a scardinare la resistenza di questo materiale e maltrattare il nostro tessuto.

Per proteggere le tende, invece, potremmo pensare di distrarre il gatto con qualche passatempo. Per esempio, potremmo procurargli una scatola vuota di cartone, che questi animali sembrerebbero apprezzare molto. Se abbiamo pazienza e un pizzico di manualità, potremmo poi mettere qualche mensola alle pareti per permettere al felino di arrampicarsi lasciando stare le tende.

Infine, potremmo pensare di regalargli qualche giochino che potrebbe distrarlo una volta per tutte e sconfiggere la noia che lo assale. Dunque, oltre al tiragraffi, ecco come proteggere la casa dalla frenesia compulsiva del nostro caro micio.