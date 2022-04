Al giorno d’oggi guardiamo molto al risparmio, magari anche di più rispetto a certi periodi del passato. I continui aumenti del costo della vita costringono molti di noi a fare delle scelte e a rinunciare ad alcune cose per risparmiare. Spesso però sprechiamo molto senza rendercene conto e buttiamo via ciò che potremmo riutilizzare. Ad esempio, alcuni scarti possono trasformarsi in un concime naturale per le piante oppure essere utilizzati per creare ricette di recupero. Oggi vogliamo concentrarci su un frutto che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case proprio per via della sua enorme versatilità. Stiamo parlando del limone. Questo è utilizzato a 360 gradi per la cura della casa e della persona. Spesso usiamo il suo succo, ma anche le bucce del limone possono essere molto utili. Che sia per pulire o per cucinare, gli usi della buccia del limone sono moltissimi e potrebbero sorprenderci.

Oltre al succo, anche le bucce di limone valgono oro e possono farci risparmiare se usate in casa in modo intelligente

Molti di noi preferiscono usare prodotti naturali per pulire la casa. Possiamo realizzare in modo semplice e veloce un economico detergente per lavare i piatti. Tagliamo a pezzetti 2 limoni senza rimuovere la buccia e mettiamoli in un frullatore. A questi aggiungiamo anche 50 millilitri di aceto bianco e 5 cucchiai di sale fino. Frulliamo il tutto e trasferiamolo in un pentolino insieme a 2/3 di un bicchiere d’acqua. Portiamo il tutto ad ebollizione e lasciamo cuocere per 10 minuti. Lasciamo raffreddare il composto, che dovrebbe risultare cremoso, e applichiamolo sulla spugna per lavare i piatti e le stoviglie. Questo detergente sarà efficace contro grasso, unto e macchie di calcare.

Candele profumate

Possiamo realizzare una candela profuma ambienti proprio con la buccia di questo agrume. Tagliamo a metà il limone nel senso della lunghezza e rimuoviamo la polpa con un coltello affilato senza danneggiare la buccia. Sciogliamo a bagnomaria un po’ di cera d’api e olio di cocco fino a farli diventare omogenei. Riempiamo la cavità del limone con questo composto, posizioniamo lo stoppino ed accendiamo la candela. Facciamo attenzione a non tenere la candela in luoghi alla portata di bambini o vicino ad oggetti infiammabili.

Canditi

Con il limone si possono preparare piatti squisiti, ma con la buccia possiamo realizzare dei semplici canditi da usare per impreziosire i nostri dolci. Tagliamo la scorza del limone a strisce rimuovendo accuratamente la parte bianca. Mettiamole in un pentolino con acqua e portiamo a bollore lasciando cuocere per pochi minuti. Cambiamo l’acqua e ripetiamo il procedimento per altre due volte. A questo punto, trasferiamole in padella con 300 grammi di zucchero e 300 millilitri d’acqua, mescolando. Una volta evaporata l’acqua, lasciamole asciugare sulla carta da forno e conserviamole in frigo in un barattolo di vetro.

Per il viso

Oltre al succo, anche le bucce di limone possono essere molto utili. Ricaviamo le scorze di 2 limoni e facciamole bollire per 5 minuti in 200 millilitri d’acqua. Una volta raffreddato, passare questo tonico sul viso potrebbe restringere i pori ed evitare l’effetto lucido senza usare prodotti costosi.

Approfondimento

Non butteremo più le bucce dei mandarini dopo aver scoperto che ci fanno risparmiare tempo e denaro con questo insospettabile utilizzo