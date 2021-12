Il Natale è ormai alle porte e molti di noi lo passeranno in compagnia della famiglia e degli amici più cari. Le feste sono momenti di gioia e serenità che amiamo trascorrere davanti ad una grande tavola imbandita.

È inutile negarlo: tutti noi stiamo già pensando al menù delle feste. Per questo motivo, abbiamo già dato alcuni suggerimenti su possibili ricette da portare a tavola.

Se cerchiamo un piatto d’effetto, altro che cannelloni o risotto ma queste cremosissime lasagne pronte in 30 minuti saranno le vere protagoniste delle tavole natalizie.

In alternativa, ma quali broccoli, sono i carciofi cucinati così il piatto degno dei migliori chef che spopolerà a Natale lasciando tutti a bocca aperta.

Oggi invece vogliamo proporre un piatto davvero stuzzicante ed irresistibile che ci farà iniziare il pranzo con il botto. Oltre al solito tonno, ecco il golosissimo antipasto pronto in soli 15 minuti che spopolerà ovunque a Natale.

Gli antipasti non possono mancare nelle tavole delle feste. Per questo motivo abbiamo già consigliato l’antipasto insolito super goloso per le feste.

Il piatto che vogliamo svelare adesso è davvero unico e conquisterà tutti al primo assaggio. Cercare di stupire gli ospiti è l’obiettivo di tutti e siamo certi che con questo antipasto sarà molto semplice.

Ingredienti

100 g di farina 00;

100 g di farina di nocciole;

80 g di burro;

100 g di formaggio grattugiato;

15 ml di vino bianco;

150 g di tonno;

75 g di ricotta;

1 limone;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo preparando i biscotti salati. Dunque, uniamo in un recipiente le 2 farine e facciamo un buco al centro. Tagliamo a cubetti piccoli il burro ed aggiungiamolo al centro insieme al vino bianco e al formaggio grattugiato. Impastiamo il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Preleviamo un po’ di composto e formiamo delle palline. Adagiamole ben distanziate su una placca foderata con carta forno. Quando il forno sarà caldo, inforniamo le nostre palline e facciamole cuocere per 10 minuti. Sforniamo e lasciamo che i biscotti si raffreddino del tutto.

Mentre aspettiamo che i biscotti si raffreddino, passiamo alla preparazione della crema di tonno. Pertanto, scoliamo la ricotta dal siero e trasferiamola in un recipiente. Aggiungiamo il tonno sgocciolato dal suo olio e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Aggiungiamo sale e pepe e amalgamiamo per bene il composto.

A questo punto, non ci resta che comporre i nostri baci di dama salati. I biscotti si saranno ormai raffreddati, quindi prendiamone uno e stendiamoci sopra un cucchiaino generoso di crema al tonno. Copriamo con un altro biscotto facendo una leggera pressione ed ecco che il nostro goloso antipasto è pronto.

Consigli

Per creare questi baci di dama salati abbiamo usato la farina di nocciole. In alternativa, possiamo utilizzare la farina di mandorle.

Se il composto dei biscotti dovesse risultare troppo secco, potremmo rimediare aggiungendo un altro po’ di vino bianco all’impasto.

Infine, possiamo anche personalizzare la farcitura come più amiamo. Possiamo usare al posto della ricotta del semplice formaggio spalmabile, oppure del mascarpone.

