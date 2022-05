I primi sono i protagonisti della cucina mediterranea da Nord a Sud. In molti li portano in tavola quotidianamente e tra lasagne, pasta al forno, cannelloni e spaghetti al sugo non c’è che l’imbarazzo della scelta. In tanti amano giocare in cucina con le ricette, non è raro imbattersi in Carbonare diverse dal solito. Tra le varie salse che possiamo utilizzare per condire la pasta, infatti, non ci sono solamente quelle tradizionali.

Una pasta in bianco o con pomodoro e basilico è certamente una goduria, ma oggi si andrà a vedere qualcosa di leggermente differente. Infatti oltre al pomodoro ecco la ricetta della nonna che trasformerà le zucchine nella base di un sugo con la ricotta buono da leccarsi i baffi. Sono ortaggi molto apprezzati in cucina per la loro versatilità e per essere ricchi di elementi benefici. Poche calorie, ma tante vitamine come la A e la C oltre a sali minerali. Per quanto riguarda la pasta, meglio scegliere quella corta, come le penne, oppure quella fresca, come gli agnolotti.

Ingredienti per 5 persone

400 g di penne rigate;

400 g di zucchine;

200 g di ricotta;

100 g di noci;

1 cipolla;

timo, quanto basta;

basilico, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Oltre al pomodoro ecco la ricetta della nonna per preparare un sugo sfizioso con zucchine perfetto per condire la pasta in estate

Innanzitutto, prendere una pentola capiente e riempirla di acqua da portare ad ebollizione. Nel frattempo occuparsi delle zucchine e della cipolla. Gli ortaggi andranno lavati accuratamente sotto l’acqua, le zucchine spuntate e la cipolla tagliata in strisce sottili. In seguito procedere sciacquando le erbe aromatiche. Se l’acqua ha raggiunto il bollore, gettare la pasta e seguire le istruzioni sulla confezione. In una padella antiaderente mettere a rosolare la cipolla e le zucchine tagliate a rondelle con un filo di olio EVO. In seguito procedere unendo zucchine, cipolla, noci, aromatiche e ricotta. Prima di procedere a frullare sarà importante salare e pepare a piacimento. Si dovrà procedere fino ad ottenere un composto omogeneo; se si preferisce meno denso, aggiungere due cucchiai di acqua di cottura della pasta.

Da ultimo scolare le penne e metterle in un piatto di portata, aggiungere il sugo di zucchine e ricotta prima di mescolare accuratamente. Servire in tavola e consumare ancora caldo. Meglio consumare questa pasta appena preparata ma, nel caso di avanzi, sarà possibile conservarla un paio di giorni in frigorifero.

